Đưa 31 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh ở Lào về nước

Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An-Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An cùng Ban công tác đặc biệt các tỉnh của Lào đọc diễn văn ghi công các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trước đây.

Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo, các ngành hữu quan và bà con nhân dân nước Lào giúp Đội quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, quy tập liệt sĩ hoàn thành kế hoạch mùa khô năm 2013-2014.

Trong 31 bộ hài cốt liệt sĩ trên có 3 liệt sĩ xác định được tên gồm: liệt sĩ Đào Ngọc Thứ (SN 1947, quê Ngọc Tân, Nguyên Bình, Bình Lục, Nam Hà), liệt sĩ Lê Trung Thành (đơn vị T 35) và liệt sĩ Nguyên (21 tuổi, quê Vĩnh Phú,, đơn vị 866, hy sinh ngày 2-3-1972).

Dự kiến, sáng 25-4, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đón nhận và an táng 31 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An).





Trước đó, ngày 10-1, rất đông cán bộ, bà con nhân dân và học sinh huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) ra quốc lộ 7A đón 57 hài cốt liệt sĩ và dâng hoa, dâng dương. Ảnh: ĐẮC LAM

Trước đó, ngày 11-1, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng 57 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

ĐẮC LAM