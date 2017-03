Đưa ba thiếu niên ném đá xe khách vào trường giáo dưỡng

Đó là Trần Đại Nghĩa (13 tuổi), Bùi Văn Cao Nguyên (14 tuổi), Phạm Thùy Châu (14 tuổi, đều trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil).Theo công an, các em trên do chưa đủ tuổi xử lý hình sự nên cơ quan chức năng áp dụng biện pháp này. Riêng Trương Minh Sanh (16 tuổi) đang bỏ trốn sẽ xử lý sau.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 18-7, khi đang lưu thông trên QL14 đoạn qua xã Thuận An (huyện Đắk Mil), xe khách Hoàng Long 51B-171.73 và xe khách Phúc Lộc BKS 48B-004.66 bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng đá ném liên tiếp vào xe. Hậu quả, xe khách Hoàng Long bị vỡ hai tấm kính bên hông, xe Phúc Lộc bị vỡ kính bên hông trái. Vụ ném đá không gây thương tích về người nhưng đã khiến xe khách hoảng sợ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Mil đã lập tức có mặt tại hiện trường, khoanh vùng truy bắt nóng các đối tượng.

ĐỨC CƯỜNG