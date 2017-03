Đưa bé 10 tuổi bị bạo hành về trung tâm xã hội

Nhiều vết bầm tím trên mặt bé Phi do bị đánh - Ảnh: Tr.Minh

Ông Lữ Đình Phô, phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, cho biết ngoài việc chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc, cơ quan đã đến thăm hỏi, động viên cháu Phi, đồng thời chỉ đạo xã Hành Trung phân công người giúp đỡ cháu trong quá trình điều trị.

Ông Phô cũng đề nghị ngành chức năng nên tiến hành tước quyền làm cha mẹ của vợ chồng ông Mùi, đề nghị Sở LĐ-TB&XH làm thủ tục nhận cháu về Trung tâm bảo trợ chăm sóc, nuôi dưỡng, cho cháu Phí ăn học, sau đó xem xét gia đình nào đủ điều kiện sẽ giải quyết cho nhận con nuôi.

Trong khi đó, đại diện Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện vẫn theo dõi sát sao vụ việc, chỉ đạo Công an huyện Nghĩa Hành điều tra toàn diện, tiến hành xử lý đúng người, đúng tội. Đồng quan điểm với huyện Nghĩa Hành, Công an tỉnh, phía Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Hội liên hiệp phụ nữ… cũng đề nghị Sở LĐ-TB&XH đưa cháu Phi về trung tâm bảo trợ (thuộc sở).

Tại buổi làm việc, các bên liên quan đã thống nhất tiếp nhận các khoản trợ giúp bằng tiền mặt, hàng hóa nếu cá nhân, tập thể nào có lòng hảo tâm, tập trung về một đầu mối là Phòng bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Theo Trà Giang (TTO)