Đưa bồ nhí về nhà, chồng bị vợ chém chết

Sáng cùng ngày, bà Thắm đã dùng dao chém nhiều nhát vào cổ chồng là Nguyễn Thanh Tuấn khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, bà Thắm đã đến Công an phường 14 (quận 6) đầu thú. Theo khai nhận ban đầu của bà Thắm thì nguyên nhân dẫn đến hành vi chém chết chồng là do mâu thuẫn gia đình. Cụ thể tối 15-2, sau khi đi nhậu về ông Tuấn dắt theo một phụ nữ và “ra lệnh” bà Thắm phải chấp nhận để sống chung nhà như vợ nhỏ. Quá bức xúc nên bà Thắm đã xuống tay hạ sát. Công an phường 14 (quận 6) đã bàn giao nghi can cho Đội CSĐT Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra, xử lý.

ĐĂNG LÊ