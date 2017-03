Đưa bốn thuyền viên đầu tiên vào bờ cấp cứu

Bốn thuyền viên gồm ông Võ Văn Nhiệm (59 tuổi), anh Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Thanh (37 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Bé (13 tuổi, con anh Thanh).



Theo ông Phạm Hiển- Giám đốc VungTau MRCC, đây là bốn thuyền viên có sức khỏe yếu, bị thương nên cần đưa ngay vào bờ. Còn lại bốn thuyền viên đã được chính tàu SIMA SAPPHARIE cứu nạn hiện vẫn ở lại trên tàu để phối hợp tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.



Sau khi hoàn tất các thủ tục, VungTau MRCC đã trao tặng quà và tạm bàn giao bốn thuyền viên trên cho Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu.



Lực lượng biên phòng đã đưa cả bốn thuyền viên về bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu để cấp cứu. Tại bệnh viện, cả bốn người được sơ cứu, băng vết thương và chuyển lên nằm tại khoa Ngoại.







Anh Nguyễn Văn Thanh được đưa từ tàu SAR 272 xuống cảng của Vungtau MRCC lúc 0 giờ 30 phút ngày 17-9- ảnh: TK

Bốn thuyền viên được đưa về trụ sở của Trung tâm VungTau MRCC- Ảnh: TK





Hai bố con anh Thanh kể lại vụ tai nạn cho phóng viên khi đang được cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi lúc 2 giờ sáng 17-9- ảnh: TK





Anh Hồng được cán bộ của VungTau MRCC dìu xuống tàu do sức khỏe yếu- ảnh: TK





Tàu SIMA SAPHIRE tại hiện trường vụ tai nạn chiều 16-9- ảnh: CTV





Anh Thanh được đưa từ tàu SIMA SAPPHIRE xuống tàu SAR 272-ảnh: CTV





Các đơn vị tập trung cứu nạn, trong đó có tàu cá, trực thăng, tàu SAR của VungTau MRCC đang tìm kiếm người mất tích- ảnh: CTV



Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM tại bệnh viện, thuyền viên Võ Văn Nhiệm kể, tàu cá TG 92918 TS ra khơi đánh bắt từ ngày cuối tháng 7-2013. Lúc xảy ra tai nạn khoảng hơn 2 giờ sáng 16-9.Khi ấy, tàu của ông đã bán cá xong và trên đường trở về Tiền Giang. “Lúc đó có một số người ngủ trong tàu, trên cabin, một số người còn thức.Tôi thức cùng tài công trên cabin. Bất ngờ nghe tiếng rầm mạnh ở mạn giữa tàu rồi bị hất đi. Một lát sau tôi trồi lên được mặt nước, hô gọi tên các anh em khác, chỉ còn một số người, tìm kiếm những vật có thể bám. “Lúc này, tôi chỉ mong muốn được gọi về nhà báo tin cho vợ tôi rằng tôi may mắn còn sống”- ông Nhiệm xúc động.Đặt chân lên đất liền, hai bố con anh Nguyễn Văn Thanh, cháu Nguyễn Văn Bé cũng không giấu nổi niềm vui. Cháu Bé đã nghỉ học hai năm nay để theo bố đi làm tại tàu cá.Thời điểm xảy ra tai nạn hai bố con anh Thanh mắc võng ngủ tại cabin. Khi tàu bị đâm và chìm, cháu Bé bị đẩy lọt xuống hầm máy khiến chân bị thương.Nhưng sau đó cháu vẫn trồi lên được mặt nước và la to gọi tên tìm bố. Anh Thanh cho hay cũng không hiểu sao mình thoát ra được khỏi tàu, lọt qua những tấm lưới và trồi lên mặt nước. Lúc này, hai cha con anh nhìn thấy nhau. Anh động viên con và cố bơi để kéo một can nhớt và một chiếc áo phao, cột lại rồi cột ngang người cháu, nâng và bám vào để hai cha con cùng nổi. Anh Thanh, kể: “Chúng tôi thấy ông Ba Chiến vướng vào lưới. Xác định ông ấy đã chết. Nhưng khoảng một tiếng sau, lúc tàu container cứu vớt chúng tôi lên thì không thấy xác ông ấy nữa. người còn lại có thể bị kẹt trong tàu”.Trong số bốn người được cứu sống và đưa về bờ cấp cứu, anh Hồng sức khỏe yếu hơn cả. Khi gặp nạn anh cũng đang ở gần vị trí của tài công. “Sau một ngày tìm kiếm không thấy, chúng tôi biết các anh em còn lại có khả năng không còn nữa…"Công tác trục vớt cứu hộ và tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn còn lại vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Theo VungTau MRCC, tàu SAR 272 sau khi đưa các nạn nhân về bờ sẽ tiếp tục nạp nhiên liệu để quay ra vị trí tàu gặp nạn phối hợp tìm kiếm các nạn nhân.Trước đó, khoảng hơn 5 giờ chiều 16-9, tàu SAR 272 đã tiếp cận với tàu SIMA SAPPHIRE để đưa bốn thuyền viên đầu tiên vào bờ. Lúc này chiếc thuyền nhỏ của tàu SAR 272 sau một hồi cặp màn tàu SIMA SAPPHARIE đã bị va chạm và lủng. Tàu SAR 272 đã phải trực tiếp tiếp cận tàu SIMA SAPPHARIE để đưa bốn thuyền viên lên trên tàu.