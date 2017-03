Đưa mẹ con “người rừng” đi giám định y khoa

Thượng tá Lê Văn Định, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, cho biết kết quả giám định y khoa sẽ làm cơ sở để cơ quan công an xem xét xử lý hành vi hành hạ, ngược đãi con ruột của ông Đặng Ngọc Hải (sinh năm 1950, cha ruột của TA) và điều tra hành vi cưỡng hiếp con gái ruột của ông này theo tố cáo của TA. Cơ quan công an cũng tiếp tục triệu tập vợ chồng ông Hải để điều tra làm rõ vụ việc.

Đến nay đã có nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đến chia sẻ, trợ giúp mẹ con TA nhiều hiện vật cùng gần 30 triệu đồng. Phòng LĐ-TB&XH huyện đã đưa TA đến Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh huyện Đồng Xuân để mở tài khoản tiếp nhận trợ giúp từ các tổ chức, nhà hảo tâm.

Như đã thông tin, mẹ con TA bị cha mẹ bắt sống biệt lập như “người rừng” giữa rừng sâu núi Dàng thuộc xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân suốt tám nay. Sau khi được giải cứu, TA đã đến Công an huyện tố cáo cha ruột thường xuyên đánh đập và cưỡng hiếp cô đến có con.

TẤN LỘC