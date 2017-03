Đưa ngư dân bị tử nạn trên biển vào bờ mai táng

Trước đó, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 11/2, khi tàu cá QNa 92454 đang câu mực tại khu vực cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 40 hải lý về hướng Đông Bắc thì ngư dân Phan Anh Vũ bị đau bụng dữ dội và nôn ra máu.



Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận được tin đã cử bác sỹ quân y lên máy icom hướng dẫn sơ cứu ban đầu và yêu cầu chuyển bệnh nhân về đảo Trường Sa cấp cứu.



Tại đảo Song Tử Tây - quần đảo Trường Sa, mặc dù bệnh nhân Phan Anh Vũ đã được các y bác sỹ của bộ đội Hải quân tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh nặng, bệnh nhân Vũ đã tử vong vào ngày 14/2.



Kết quả chẩn đoán của các bác sỹ quân y trên đảo bằng máy siêu âm cho thấy gan bệnh nhân Vũ sưng to có dấu hiệu của bệnh xơ gan lại bị vỡ tĩnh mạnh thực quản, gây mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Với trách nhiệm và tình cảm quân dân cả nước, cán bộ chiến sỹ bộ đội Hải quân đảo Song Tử Tây đã tổ chức lễ tang với không khí trang nghiêm, nghĩa tình như một công dân của đảo để đưa tiễn thi hài ngư dân Phan Anh Vũ vào đất liền.



Cũng trong sáng 17/2, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đại diện Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân, Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành và xã Tam Quang đã đến phúng điếu, đặt vòng hoa và chia buồn cùng gia đình ngư dân Phan Anh Vũ.



Tàu cá QNa 92454 xuất bến đi biển ngày 20/12/2010 hành nghề câu mực khơi theo lộ trình khai thác là 2 tháng, trên tàu có 32 thuyền viên cùng đón Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 trên biển mà không vào bờ. Đến khi chuẩn bị kết thúc lộ trình khai thác để vào bờ thì ngư dân Phan Anh Vũ không may tử nạn./.





Theo Trần Tĩnh (TTXVN/Vietnam+)