Đưa người không bệnh vào BV tâm thần: BS, người nhà đều run!

“Toàn người trí thức mà “chơi” tôi kiểu đó!” Bà TTT (62 tuổi, quận Tân Bình) nói với chúng tôi như vậy khi đề cập đến chuyện bà bị bắt vào BV Tâm thần TP.HCM vào tháng 8-2012 (Pháp Luật TP.HCM ngày 9-3 đã thông tin). Bà T. cho biết đang tiếp tục khiếu nại bị con rể bạo hành, đánh đập, hành hạ và kết hợp với công an khu vực bắt trói đưa bà vào BV tâm thần. Bà cũng tố BV Tâm thần TP.HCM bắt trói, giam giữ bà trái pháp luật. “Khi vào bệnh viện, nếu tôi la hét, họ sẽ cho mình là tâm thần nên tôi chỉ nói với bác sĩ là tôi không có bệnh gì hết, con tôi buộc tôi ký giao tài sản tôi không đồng ý nên nó bắt đưa tôi vào đây. Khi đó, bác sĩ trả lời rất đơn giản: “Con bà không bảo lãnh tôi không cho bà ra”. Tôi phải nhờ người quen liên hệ với một công an, viết đơn tố cáo con tôi và bệnh viện bắt giam người trái pháp luật. Lúc đó tôi mới được ra viện với chẩn đoán là stress, sau khi ở đó 12 ngày…”. Cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế cho biết chuẩn bị kết luận những vấn đề liên quan đến việc nhận bệnh, khám chữa bệnh của BV tâm thần trong thời gian qua (có trường hợp của bà T.). Thanh tra cũng trình giám đốc Sở văn bản chấn chỉnh quy trình khám, chữa bệnh liên quan đến lĩnh vực tâm thần. Dự kiến trong vài ngày tới sẽ có kết luận. Bệnh viện phải tự lập quy trình Hiện Bộ Y tế mới ban hành quy trình khám, chữa bệnh chung cho các bệnh nhân mà chưa có quy trình riêng đối với bệnh nhân tâm thần. Trường hợp muốn ban hành quy trình khám, chữa bệnh đối với các bệnh nhân tâm thần thì phải do BV Tâm thần Trung ương 1 hoặc BV Tâm thần Trung ương 2 đề xuất, lập quy trình gửi lên Bộ Y tế nếu thấy bất cập trong quy trình khám, chữa bệnh. Từ đề xuất đó, Bộ sẽ thẩm định và ban hành nếu phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. TS TRẦN QUÝ TƯỜNG, Phó Cục trưởng Cục Quản lý

Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế