Đưa tang trong lũ

Theo VĂN ĐỊNH (TTO)



Khóc quặn thắt bên thi hài người vợ bị nước lũ ngâm hơn 3 ngày, anh Nguyễn Văn Trung vẫn ân hận vì hôm đó đã không can ngăn được vợ đừng đi. “Đêm 2-10, mưa rất to. Đang nấu cơm cho các con, vợ tôi nói phải chạy đến trường cất sách vở cho học sinh, không thì nước cuốn trôi mất. Tôi một hai can ngăn, bảo để đi thay nhưng cô ấy không nghe. Ít phút sau thì tin dữ ập về” - anh Trung nói trong tiếng nấc nghẹn.Xóm 6 nơi cô Hoa sống hiện giống như một ốc đảo, chỉ có thuyền mới đi lại được. Trước khi đưa tang, UBND xã Hương Thủy chỉ huy động được hơn 10 chiếc thuyền. Người đưa tang không được bao nhiêu, nhưng rất não lòng. Trống giục, cờ giong cứ nhấp nhô giữa dòng nước lũ.