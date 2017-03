Đưa thi thể 12 người Việt bị tai nạn ở Thái Lan về quê nhà

11 nạn nhân này được đưa về bằng đường bộ, đi qua Lào rồi qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), đưa về hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh, theo nguyện vọng của người thân. Riêng linh cữu của linh mục Vũ Văn Hanh được đưa xuống thủ đô Băngkok (Thái Lan) và sẽ theo đường hàng không, chuyển về Đồng Nai qua sân bay Tân Sân Nhất (TP HCM) vào ngày 19-6.

Ông Đặng Đình Tâm - Chủ tịch HĐND xã Quang Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết: “Lúc 14g chiều 18-6, chiếc xe chở quan tài anh Hoàng Văn Thiên và chị Trần Thị Yên (21 tuổi, cùng quê Quang Lộc) về đến xã Quang Lộc thì người thân, người dân vỡ òa trong tiếng khóc. Anh Thiên và chị Yên tuổi đời còn quá trẻ, chưa kịp lập gia đình.

Chị Yên theo mẹ là Trần Thị Hoan và người em sang Thái Lan làm thuê, giúp việc cho một quán ăn hai năm nay. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Hoan cùng hai con sang Lào rồi quan Thái bằng đường du lịch, làm thuê kiếm sống. Còn ông Trần Văn Bình (chồng bà Hoan) ở nhà làm hai sào ruộng nước và trông coi nhà cửa.

Ngày mai (19-6), chính quyền địa phương và gia đình sẽ làm lễ an táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.





Người thân đang chăm sóc, động viên anh Nguyễn Hữu Minh (27 tuổi, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Như đã đưa tin, sáng 2-6, một tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Kaeng Khro, tỉnh Chaiyaphum (vùng Đông Bắc Thái Lan). Xe khách chở 15 công nhân Việt Nam đi sai làn đường đã đâm trực diện vào một xe tải chở đầy sắn. Vụ tai nạn làm 12 người Việt Nam (quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai) và một tài xế Thái Lan chết tại chỗ, 3 người Việt bị thương nặng. Thời gian qua, do xác 11 nạn nhân bị cháy, biến dạng nên phải chờ cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan xác định ADN. Trong số 3 người bị thương, anh Nguyễn Hữu Minh (27 tuổi, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã được đưa về cấp cứu tại BV 115 Nghệ An (TP Vinh), hai người còn lại đang cấp cứu, điều trị tại Thái Lan.

Được biết, ngày 17-6, trước khi đưa thi thể nạn nhân về quê, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Khon Kaen (Thái Lan) đã trao giấy chứng tử cho thân nhân các nạn nhân và trao số tiền hơn 210.000 baht (tương đương 150 triệu đồng) cho gia đình các nạn nhân bị chết và bị thương. Đây là số tiền Hội Việt Kiều và doanh nghiệp Việt Kiều một số tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan quyên góp nhằm chia sẻ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Hầu hết các nạn nhân trên đều sang Thái Lan bằng đường bộ và ở lại làm thuê bằng nhiều nghề. Trên địa bàn xã Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn Nghệ An) và huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hiện đang có hơn 2.000 người sang Thái Lan theo đường du lịch hoặc thăm bà con, anh em rồi ở lại lao động.

ĐẮC LAM