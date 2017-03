Đưa thi thể 4 người chết đuối ở Bình Dương về Nghệ An an táng

(PLO)- Chiều tối 11-2, thi thể bốn nữ công nhân chết đuối tại hồ đá thuộc ấp Tân Lập, xã Đông Hòa (huyện Dĩ An, Bình Dương) đã được đưa về an táng tại quê nhà (xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Sự việc đau lòng xảy ra chiều 7-2, sáu công nhân đều quê Nghệ An làm ở khu chế xuất Linh Trung 1 (Thủ Đức, TP.HCM) cùng nhau ra hồ đá ở ấp Tân Lập (xã Đông Hòa) chụp ảnh kỷ niệm trước khi về nhà ăn tết. Trong quá trình chụp ảnh, hai nữ công nhân trượt chân chìm xuống nước hồ, hai nữ công nhân đi cùng nhảy xuống cứu nhưng đã chết đuối cả bốn gồm: Nguyễn Thị Lài (22 tuổi), Nguyễn Thị Hoa (21 tuổi, cùng làm Công ty Cô Lan), Nguyễn Thị Hải (22 tuổi, Công ty Quế Bằng), Nguyễn Thị Bình (20 tuổi, Công ty TNHH Freetrend). Ông Trần Ngọc Liễu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận nói trong nước mắt: “Gia đình bố mẹ của bốn công nhân đều làm nông nghiệp, thuộc diện khó khăn. Trong bốn công nhân có hai chị em là con chú con bác. Những ngày áp tết này, bố mẹ bốn công nhân trông chờ con đưa tiền lương và thưởng tết về mua sắm ăn tết, không ngờ lại đón thi thể con về nhà. Cán bộ chính quyền địa phương, người thân cùng hàng trăm người dân đã đến giúp bốn chuẩn bị công tác đón và đưa thi thể bốn công nhân ra an táng tại nghĩa trang xóm 7B, xóm 9 và xóm 10. UBND xã Nghĩa Thuận đã cứu trợ khẩn cấp bốn gia đình 1,2 tạ gạo và phát động người dân trong xã tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều giúp đỡ bốn gia đình”. Được biết, bố mẹ của bốn nữ công nhân đã phải vay nóng cùng với quyên góp của công nhân đồng hương và đóng góp của các công ty, nhà hảo tâm để đủ chi phí đưa thi thể bốn công nhân về quê an táng. ĐẮC LAM