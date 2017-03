Đưa tin sai sự thật, một phóng viên bị xử phạt 4 triệu đồng

Theo HỒ LÊ (TTO)



Ông Tuấn bút danh Quang Khải, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) là phóng viên báo Công lý.Lý do phóng viên này đã thông tin sai sự thật trong bài báo: “Quảng Nam: Dân gồng mình chống bão, Bí thư TP. Tam Kỳ “vô tư” ngồi nhậu” đăng trên báo Công lý số ra ngày 16-10-2013. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, hành vi trên đã vi phạm điểm a, khoản 2, điều 7, Nghị định số 02/NĐ-CP.Cùng với việc ra quyết định xử phạt, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam Hồ Quang Bửu cũng đã ký văn bản gởi Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí, Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu xử lý các trang báo Đất Việt, Tin tức, Báo mới… đã đăng tải thông tin sai sự thật này tạo dư luận tiêu cực làm ảnh hưởng đến địa phương.Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, việc "ăn nhậu" của các quan chức TP Tam Kỳ (Quảng Nam) trong lũ là không có, mà các quan chức này chỉ ăn tối sau khi đi kiểm tra tình hình bão lũ về. Bản thân ông Võ Văn Tuấn cũng đã thừa nhận những sai trái với công an, rằng thông tin không chính xác và đã vội vàng viết bài gởi tòa soạn nên xảy ra sai sót trên.