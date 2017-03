Đua tốc độ, xe khách lao vào nhà dân giữa đêm

Vụ tai nạn nói trên xảy ra lúc 4h30 sáng nay, ngày 27-02-2010 ở Bố Trạch-Quảng Bình.

Anh Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971 ở thôn 8, xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) nhà ngay bên đường QL1A kể lại: Khoảng 4h30’ ngày 27/02/2008, trong khi gia đình anh đang “ngon giấc” thì nghe tiếng “rầm” thật lớn ở trước cổng nhà mình, kèm theo đó là những tiếng động “loảng xoảng” phát ra do các thanh sắt kim loại va vào nhau. Hốt hoảng mở cửa ra xem, anh Tuyến bàng hoàng khi thấy đầu một chiếc xe khách đang nằm “lọt thỏm” vào cổng nhà mình, còn chiếc cửa sắt (loại phi 40, cao 4m, rộng 60) cũng bị gãy sập và mái chắn bị bung ra.



Phát hiện tài xế đang bị mắc kẹt bên trong xe, anh Tuyến đã cùng người dân xung quanh dùng các thanh sắt lớn để cạy bung đầu xe đã bị bẹp dúm, đưa tài xế đi cấp cứu.



Theo điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Văn Phách (SN 1969, ở huyện Tiên Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) trong lúc điều khiển xe mang BKS 93H-3876 chạy theo hướng Nam-Bắc (trên xe có 5 hành khách), khi đến KM 639+900 QL1A địa phận thôn 8, xã Đồng Trạch, Bố Trạch, có thể do ngủ gật và chạy với tốc độ nhanh nên lấn đường và “đấu đầu” với ô tô tải mang BKS 73L-9215 do anh Mai Xuân Thông (ở Lệ Thủy, Quảng Bình) chạy hướng Bắc-Nam.



Sau khi tông vào xe ô tô tải, chiếc xe khách tiếp tục mất lái và tông vào cửa nhà anh Nguyễn Văn Tuyến ở phía bên kia đường. Chiếc xe này chỉ dừng lại sau khi gặp phải “chướng ngại vật” là tường nhà và những chiếc thùng phuy lớn ngăn cản.



Sau tai nạn, mặc dù đã được người dân địa phương kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng do đa chấn thương quá nặng, tài xế Nguyễn Văn Phách đã tử vong tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Tài xế xe tải và 3 hành khách trên xe 93H-3876 (trong đó có 2 em nhỏ khoảng 5 tuổi) bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trên.



Đầu của hai xe ô tô cũng bị biến dạng và gãy nát sau khi đâm vào nhau. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng của huyện Bố Trạch tiếp tục giải quyết.





Theo Phong Nha (VTC)