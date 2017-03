Ở nhà anh Can chưa “ấm chỗ”, Phòng đã bợ của anh 43 triệu đồng rồi chuồn và bị anh bắt được, giao Công an quận Thanh Khê xử lý. Với cách hành xử của Phòng, chẳng trách nhiều người than: Người tốt càng ngày càng khó kiếm. Không khéo lại “làm ơn mắc oán”!

