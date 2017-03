Đưa vụ đòi nước cho sông Vu Gia ra Quốc hội

Xả nước để đảm bảo an sinh xã hội Hồ chứa thủy điện đa chức năng, đảm bảo việc sử dụng tài nguyên nước hài hòa nên thủy điện Đắk Mi 4 phải ưu tiên xả nước, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân. Việc xả nước có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động của thủy điện nhưng ưu tiên hàng đầu phải là con người. Khi xảy ra hạn hán thì nhà máy thủy điện phải hỗ trợ cho người dân trong nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, vật nuôi… Đó là nguyên tắc sử dụng tài nguyên nước mà quốc tế cũng tuân thủ. Xả nước cứu hạn vùng hạ lưu có thể gây lỗ cho nhà đầu tư, làm giảm nguồn điện cho hệ thống nhưng để đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội, thủy điện phải xả nước cho sinh hoạt, cho trồng trọt, tưới tiêu của người nông dân nghèo. TS ĐÀO TRỌNG TỨ,Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) Hồ thủy điện làm hạ lưu thêm hạn Tôi vừa đi thực địa vùng hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn và cảm nhận được nạn khô hạn nghiêm trọng tại đây. Nguyên nhân của tình trạng khô hạn căng thẳng như trên, ngoài yếu tố thời tiết thì cũng phải kể đến các hồ chứa thủy điện. Khu vực miền Trung vừa qua hạn hán, ít mưa, trong khi các hồ chứa thủy điện lại khư khư giữ nước làm vùng hạ lưu càng thêm khô hạn, đặc biệt là lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn tập trung nhiều thủy điện. Việc các địa phương hạ lưu đòi hỏi phải trả lại nước cho sông Vu Gia là yêu cầu chính đáng, cần được giải quyết. Bởi nguyên tắc quản lý, sử dụng tài nguyên nước phải đảm bảo chia sẻ lợi ích giữa các bên, không thiên lệch kiểu thủy điện “ôm hết” như hiện nay. Bà LÂM THỊ THU SỬU,Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu

Phát triển Xã hội (CSRD) Chưa tính tới việc phân chia nguồn nước Chiều 2-4, ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Khi xây dựng, thủy điện Đắk Mi 4 có thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) rồi gửi Bộ TN&MT thẩm định. Thẩm định xong, Bộ có gửi về cho Sở một bản. Thực ra lúc đó ĐTM chủ yếu tính đến chuyện dọn lòng hồ, ĐTM còn rất đơn giản. Ngoài ra, Đắk Mi 4 ra đời trước khi có nghị định về dòng chảy tối thiểu nên chưa tính hết đến việc phân chia nguồn nước giữa Vu Gia và Thu Bồn. Chính vì vậy mà sau này Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mới có chỉ đạo yêu cầu thủy điện Đắk Mi 4 xây cửa xả 25 m3/giây đổ về Vu Gia. Còn bây giờ thì đã có Luật Tài nguyên nước nhưng lại đang chờ thông tư hướng dẫn nên mấy cái ĐTM hay nghị định trước đây giờ cũng đã lạc hậu”.