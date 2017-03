Dựng chuyện cướp, bị phạt 2 triệu đồng

Ngày 30-11, Công an xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ (Long An) đưa vợ chồng ông Võ Văn Việt và bà Lê Thị Kim Hoa (cùng 31 tuổi, ngụ ấp Bình Đông) ra cảnh cáo trước dân và phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi dựng hiện trường bị cướp giả để đánh lừa công an và dư luận.

Trước đó ngày 9-10, bà Hoa báo tin cho Công an huyện Tân Trụ là có ba phụ nữ vào nhà để bán thuốc tây trị bệnh. Họ cho bà uống thử hai viên pha trong nước, sau đó bà bất tỉnh. Ba phụ nữ này lục tủ lấy 432 triệu đồng và 3,5 lượng vàng rồi bỏ đi. Công an khám nghiệm hiện trường không thu được dấu vết gì. Bệnh viện cũng không xác định được bà Hoa bị bất tỉnh do thuốc gì. Mãi đến ngày 26-11, hai vợ chồng bà Hoa mới thừa nhận với công an là đã dựng hiện trường giả. Nguyên nhân là bà Hoa vay nợ của một người hàng xóm 700 triệu đồng lãi suất 10%, sau đó cho vay lại lãi suất 15% nhưng bị nhiều người quỵt nợ không có tiền trả cho chủ nợ nói trên. Theo Sơn Lâm (Tuổi Trẻ)