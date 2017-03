Dùng dao uy hiếp đưa người tình “đi chơi”

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 12-1, chị NTND (ngụ gần nhà Dũng) cùng mẹ ruột là ĐTL đang trên đường về nhà thì bị Dũng chặn đường, yêu cầu chị D. lên xe để Dũng chở “đi chơi” (cả hai từng yêu nhau nhưng đã chia tay). Chị D. và mẹ chị không đồng ý thì Dũng lấy dao khống chế chị D. lên xe. Mẹ chị D. kêu cứu thì bị Dũng dọa giết. Sau khi Dũng khống chế chở chị D. đi, mẹ chị D. đã đến công an trình báo.

Dũng chở chị D. đến quận 9 (TP.HCM) thuê phòng trọ ngủ qua đêm. Qua xác minh, công an đã liên lạc qua điện thoại yêu cầu Dũng thả người nhưng Dũng không chấp hành. Đến sáng 13-11, công an tiếp tục điện thoại vận động và Dũng đã thả chị D. ra đón xe khách về nhà. Sau đó, Dũng đến cơ quan công an thừa nhận hành vi của mình.

H.NHI