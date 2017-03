Dùng giấy tờ photo, lừa đảo hơn 11 tỷ đồng

Ngày 16-11, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC16), Công an TP Đà Nẵng cho biết, PC16 Công an thành phố đã kết thúc vụ án và đã chuyển sang Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố đối tượng Đặng Quang Dũng, 36 tuổi, trú tại tổ 22, phường An Khê, quận Thanh Khê về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 9-9-2008, PC16 Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn tố cáo của ông Phan Văn Tiên, 51 tuổi, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu tố cáo Đặng Quang Dũng có hành vi lừa đảo của ông 1,6 tỷ đồng. Ngay lập tức, PC16 Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra.

Sau hơn 5 tháng điều tra, ngày 19-3-2009, PC16 Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quang Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, cho đến nay, PC16 Công an TP Đà Nẵng đã có đủ cơ sở để khẳng định Đặng Quang Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 11,4 tỷ đồng bằng hình thức photocopy những thông báo giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bán cho người khác để đi lừa đảo…

Theo đó, do có ý mua 2 lô đất liền kề tại đường 36m-KDC số 5 Nguyễn Tri Phương nên ông Phan Văn Tiên đã hỏi Dũng (là đối tượng môi giới đất đai" để mua đất. Ngày 31-10- 2007, Dũng lập giấy thỏa thuận bán cho ông Tiên 2 lô đất 99 và 109 với giá 2,6 tỷ đồng, ông Tiên đã đặt cọc trước 1,6 tỷ đồng và hẹn đến ngày 31-12-2007 sẽ hợp đồng công chứng sang tên. Tuy nhiên, đến ngày giao ước thì Dũng đã không thực hiện đúng cam kết rồi sau đó "mất tích" nên ông Tiên đã nhờ Công an vào cuộc.

Cùng với thủ đoạn tương tự, Đặng Quang Dũng đã lừa đảo vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Lan và ông Bùi Hồng Khanh, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê với số tiền: 1,85 tỷ đồng; ông Đồng Hữu Nghiêm (trú phường Hòa Cường Nam, Hải Châu) 3,5 tỷ đồng; bà Hoàng Thị Thu Hương (trú phường Hòa Thuận Tây- Hải Châu- Đà Nẵng) 1,6 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Hợi (trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) 938 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Phương (trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng) 750 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Phụng (trú tại tổ 17, phường Khuê Trung) 500 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Việt Hà (trú tại 46 Phan Văn Nghị- Đà Nẵng) 600 triệu đồng; Thái Quang Vinh (trú tại khối 4, thị trấn Vĩnh Điện- Điện Bàn- Quảng Nam) 150 triệu đồng…

Còn trường hợp của Nguyễn Đức Cường (trú tại phường An Khê- quận Thanh Khê) tố cáo Dũng chiếm đoạt số tiền 190 triệu đồng, hiện CQĐT chưa thu thập đủ chứng cứ nên tách ra để điều tra xử lý sau.



Theo Ngọc Hà (CAND)