Dùng hai khẩu súng cướp tiệm vàng

Theo tin ban đầu, người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo theo bên mình một túi xách, dựng xe rồi bước vào tiệm vàng. Người đàn ông lúc này lộ hình tên cướp, rút súng từ túi xách hướng vào một nữ nhân viên tiệm vàng dọa bóp cò. Nhân viên tiệm vàng chạy thoát được ra ngoài và tri hô. Trong khi đó tên cướp dùng búa đập vỡ tủ kính, quơ vàng bỏ vào túi.

Nhiều người dân sống xung quanh đã dùng gạch, đá ném vào người tên cướp. Trong lúc tên cướp tìm cách chạy trốn thì lực lượng Công an huyện Đồng Hỷ đã có mặt kịp thời và tóm gọn. Danh tính tên cướp được xác định là Bùi Văn An (ngụ huyện Tân Yên, Bắc Giang). An đã sử dụng hai khẩu súng, gồm một súng thể thao và một súng tự chế. Trong quá trình gây án, An đã bắn nhiều phát súng nhưng chỉ trúng vào tay người bảo vệ tiệm vàng, không ảnh hưởng đến tính mạng. Cơ quan chức năng xác định số vàng An cướp được là 131 chỉ vàng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

