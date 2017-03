“Dùng nghiệp vụ để tự vệ”

Nạn nhân Tấn Tài kể lại: “Họ lập biên bản ghi lời khai đến gần nửa đêm thì có người gọi điện thoại cho ai đó nói “Chú ơi, bắt lầm người rồi”. Một lúc sau có một người đàn ông chừng trên 50 tuổi đến nhìn tôi nói là bắt nhầm thì thôi, thả về, rồi cả nhóm lên xe bốn chỗ chạy đi mất”.

Chuyện bắt nhầm người, đánh, mang về đồn rồi lại thả ra như… chơi này đã là kỳ quặc. Nhưng còn kỳ hơn nữa là lý do được đưa ra để giải thích vì sao công an lại đánh ba người dân, trong đó có một phụ nữ. Theo VnExpress, câu trả lời của Đại tá Bùi Hoàng Bào - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang là: “Anh em công an tưởng là tội phạm thật nên dùng võ thuật nghiệp vụ đánh để… tự vệ khi thấy chị em ông Tài phản ứng vì bị bắt oan”.

Từ cách giải thích này, có thể suy ra nguyên tắc ứng xử cho các công dân khi bị bắt oan là chỉ nên im lặng, không được phản ứng. Vì nếu nói lại, thanh minh phân bua, hay phản ứng lại thì sẽ bị nhân viên công lực “dùng nghiệp vụ” không chừng.

Trong khi đó, nguyên tắc lẽ ra là thế này: kẻ yếu luôn phải được bảo vệ; kẻ mạnh luôn phải nhường kẻ yếu. Trong quan hệ với dân, nhân viên công lực buộc phải nhận phần khó về mình, nghĩa là làm sao vừa thi hành nhiệm vụ của mình, lại vừa thực thi đúng pháp luật - ở đây là vừa thực hiện được phận sự vừa không làm tổn hại tới công dân. Chứ còn đánh đập thị uy để làm người dân (oan hoặc không oan) phải “biết điều đừng chống cự” rồi đưa về đồn thì… quá dễ.

Nhân viên công lực có quyền sử dụng vũ lực nhưng chỉ là trong các trường hợp cần thiết, xác đáng và cũng phải có chừng mực, tức là không vượt quá mức độ chống cự của đương sự. Thậm chí giả sử người bị bắt là một phụ nữ, có phản ứng quyết liệt, giằng co cấu xé công an thì cũng chưa đủ lý do thuyết phục để công an có thể ra tay đấm đá. Nghe ra thì có vẻ như cơ quan công quyền phải chịu quá nhiều thiệt thòi… nhưng biết làm sao được bởi vì đó là nguyên tắc. Nguyên tắc ấy nói rằng công an bao giờ cũng phải là lực lượng gương mẫu, tuân thủ pháp luật nhất và phải nhận phần khó về mình.