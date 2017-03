Đúng nhưng muộn

Phải có tình trạng cán bộ, công chức uống rượu, bia buổi trưa nên mới bị yêu cầu cấm uống. Có nhiều lý do để uống: Được mời đám cưới, đám giỗ, sinh nhật, mừng lên chức… Hoặc hổng ai mời thì cũng tự ra quán làm chén tiết canh, dĩa lòng luộc, cái trứng lộn, thêm xị rượu hoặc vài ve bia. Uống xong thì sao? Mặt mày nó cứ hừng hừng cả lên, hổng đỏ gay thì cũng hơi quá hồng hào, người phảng phất hương nồng, bèn về phòng lén đóng cửa, lăn quay ra ngủ. Hoặc đầu giờ chiều có tiếp dân, xử lý hồ sơ thì bộ dạng cũng “xao xác”, có khi do hăng say cụng ly quá nên lúc vào việc, miệng nói mà mồm cứ méo một bên, hai mép chảy xuống như chim sệ cánh. Nếu mà có cái máy ảnh chụp lại thì bộ dạng trên thiệt là đẹp (?).

Bèn tự hỏi: cái cảnh ấy có hay ho gì đâu mà tới nay chỉ có năm tỉnh, thành thực hiện việc cấm? Lẽ ra tất cả đều phải cấm từ lâu rồi, cấm không chỉ vì an toàn giao thông mà cấm vì trách nhiệm công vụ. Đừng có nhắc nhở, kiểm điểm suông mà đuổi quách, cách chức vài anh, xem có ai còn dám lần sần trong tám giờ vàng ngọc hay không?

Cấm là đúng nhưng hơi bị muộn!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU