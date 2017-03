Dùng sổ đăng kiểm giả gian lận phí đường bộ

Hàng chục giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (còn gọi là sổ đăng kiểm) được làm giả tinh vi nhằm hạ tải trọng xe để giảm cước phí đường bộ vừa bị cơ quan chức năng TP Đà Nẵng phát hiện, thu giữ.

Thu hàng chục sổ giả

Mỗi ngày các trạm thu phí Hòa Phước và Hải Vân (Đà Nẵng) có hàng ngàn lượt xe tải lưu thông. Mức phí qua mỗi trạm từ 60.000 đồng (xe dưới 18 tấn) đến 120.000 đồng (xe 18 tấn trở lên).

Ngày 19-3, tài xế Lê Viết Hùng (ngụ Long Khánh, Đồng Nai) điều khiển xe tải 60C-166.26 qua trạm Hòa Phước. Theo sổ đăng kiểm do tài xế Hùng xuất trình, xe này có tải trọng dưới 18 tấn. Tuy nhiên, nhân viên trạm phát hiện chiếc xe có thiết kế tải trọng lớn hơn nên nghi ngờ sổ đăng kiểm này là giả. “Đưa sổ vào máy quét, chúng tôi phát hiện nhiều thông số sai lệch. Trọng tải thực tế của xe này hơn 19 tấn” - ông Nguyễn Tuấn Cường, đại diện đơn vị quản lý hai trạm thu phí Hòa Phước và Hải Vân, khẳng định.

Sổ đăng kiểm giả của tài xế Lê Viết Hùng bị công an thu giữ. Ảnh: TT

Nhận tin báo, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Hòa Phước (Công an TP Đà Nẵng) lập tức có mặt. Qua kiểm tra, sổ đăng kiểm này do một trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai cấp tháng 12-2014, có hiệu lực đến tháng 12-2016. Trên sổ ghi rõ tải trọng xe là 17,3 tấn. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho thấy đây là sổ giả.

Theo ông Cường, thời gian gần đây có khá nhiều tài xế xe tải sử dụng sổ đăng kiểm giả ghi hạ tải để giảm phí qua trạm. Trong ba tháng đầu năm, nhân viên ở hai trạm thu phí Hòa Phước và Hải Vân đã thu giữ hơn 40 sổ đăng kiểm giả. Chỉ tính riêng từ ngày 20 tới 25-3, trạm Hòa Phước đã thu giữ bốn sổ đăng kiểm được làm giả rất tinh vi, bằng mắt thường khó có thể phân biệt.

Chi 500.000 đồng là có!

Ngày 25-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Sau khi có kết quả giám định, phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Viết Hùng vì sử dụng sổ kiểm định không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Theo đó, tài xế Hùng bị phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe một tháng, tạm giữ phương tiện bảy ngày. “Chúng tôi cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật” - ông Ngọc thông tin.

Bước đầu tài xế Hùng thừa nhận ngày 16-3 có chở một chuyến hàng từ phía Nam ra Bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Trong lúc ngồi uống cà phê chờ bốc hàng, Hùng và chủ xe nghe bàn kế bên nói chuyện về phí cầu đường. Thấy Hùng quan tâm, một đối tượng (chưa rõ danh tính) liền nói: “Đưa tôi 500.000 đồng, tôi sẽ làm giả sổ kiểm định hạ tải xe của ông từ trên 19 tấn xuống còn dưới 17 tấn. Khi qua các trạm thu phí chỉ mất một nửa tiền so với trước. Thời gian làm sổ giả chừng hai tiếng”. Sau đó, Hùng đã sử dụng sổ đăng kiểm giả để qua mặt nhiều trạm thu phí ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Tài xế xe tải Nguyễn Văn V. cũng tiết lộ thường được nhiều người không rõ danh tính tới gạ làm sổ đăng kiểm giả với giá 500.000-700.000 đồng. “Muốn hạ hay nâng tải trọng xe đều làm được hết. Nhiều xe hạ tải để bớt phí nhưng nhiều xe cũng làm giả sổ nâng tải để chở quá tải trọng thiết kế” - anh V. nói.