Dùng sổ đỏ giả lừa đảo

Ngày 18-5, cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Thị Huyền (40 tuổi, thường trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) với các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo đơn tố giác của các nạn nhân, Huyền cùng đồng bọn làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cuối năm 2011, anh HKTB bị Huyền cấn nợ một lô đất ở xã Đông Hòa (Thuận An, Bình Dương) mang tên Phan Văn Nguyên. Khi anh B. tìm đến nhà ông Nguyên để làm thủ tục sang tên thì ông Nguyên trả lời: “Sổ đỏ của tôi đang thế chấp ngân hàng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Tôi không có giao dịch mua bán đất với ai tên Cao Thị Huyền”.

Các nạn nhân bị Huyền lừa bằng sổ đỏ giả đang đến cơ quan chức năng tố cáo. Cao Thị Huyền (ảnh nhỏ). Ảnh: VB

Trước đó, Huyền hỏi mượn anh B. 150 triệu đồng với thời hạn sáu tháng. Để làm tin, Huyền chìa ra sổ đỏ số H360125 do ông Nguyên đứng tên cho anh B. và nói: “Nếu sau sáu tháng, tôi không trả nợ thì anh được quyền chuyển nhượng mảnh đất này cho bất kỳ ai”. Đến hạn, Huyền lặn biệt tăm, anh B. đi tìm ông Nguyên mới biết mình bị lừa.

Qua giám định, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác định sổ đỏ H360125 là dỏm. Huyền sử dụng thủ đoạn in phun màu điện tử để làm giả, do kỹ thuật tinh vi nên nạn nhân không thể phát hiện.

Tương tự, Huyền bán cho ông PVL (ngụ phường An Bình, Dĩ An) một lô đất ở thị xã Dĩ An (của người khác mà Huyền “phù phép” thành của Huyền) với giá 300 triệu đồng. Khi ông L. mang sổ đỏ đi thị thực thì UBND thị xã Dĩ An phát hiện và yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc.

Theo cơ quan điều tra, Huyền còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác để chiếm đoạt tài sản. Trong đó, vào năm 2010, Huyền vay mượn 25 triệu đồng của ông LCP (ngụ Linh Xuân, Thủ Đức), hẹn một tháng sau hoàn trả nhưng sau đó bỏ trốn.

VÕ BÁ