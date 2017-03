Dùng súng cướp 400.000 đồng (?)

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết cơ quan này đã khởi tố năm bị can Nguyễn Văn Nhân, Ung Tấn Thanh, Lữ Phước Thắng, Lưu Văn Dũng và Nguyễn Quốc Sang về tội cướp tài sản.

Đi cướp bằng súng hỏng

Thông tin điều tra ban đầu cho biết sau khi bị bắt giữ, nhóm nghi can trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, tối 22-9, Nhân,Thanh, Thắng, Dũng, Sang tổ chức ăn nhậu tại quận Bình Tân. Đến khoảng 0 giờ ngày 23-9, Nhân đưa ra một khẩu súng giống súng K54 đã hỏng, không có đạn và rủ rê cả nhóm dùng khẩu súng này đi cướp nhằm có tiền tiêu xài. Lập tức cả nhóm đồng ý kéo nhau đi tìm “con mồi” để cướp.

Đi bộ một đoạn đến khu vực công viên khu phố 8, phường Tân Tạo (quận Bình Tân), nhóm của Nhân nhìn thấy anh NCL đang ngồi trò chuyện cùng bạn gái. Trong giữa đêm rất vắng người qua lại, Nhân quyết định xông vào cướp tài sản của cặp nam nữ này.

Nguyễn Văn Nhân và khẩu súng dùng gây án. Ảnh: CTV

Nhân xông vào cầm súng lên đạn chĩa vào đầu anh L. rồi yêu cầu anh L. đưa tiền. Anh L. và bạn gái quá hoảng sợ rút 100.000 đồng đưa cho băng cướp. Tuy nhiên, nhóm cướp chê ít nên đòi lục soát người anh L. để lấy tiền. Đồng thời, Nhân tiếp tục lên đạn lần thứ hai để uy hiếp tinh thần anh L, buộc anh phải đưa thêm tiền và giao chiếc xe máy.

Anh L. nhanh chóng mở ví lấy thêm 100.000 đồng đưa cho nhóm cướp thì bị chúng giật lấy ví, bên trong còn hơn 200.000 đồng. Sau đó, Nhân trả lại chiếc ví.

Nạn nhân truy tìm kẻ cướp

Sau khi bị cướp, anh L. đã đưa bạn gái về nhà đồng thời rủ thêm bốn người bạn đi tìm nhóm cướp. Đến rạng sáng 23-9, anh L. cùng bốn người bạn phát hiện ba trong số năm nghi can vừa dùng súng cướp tiền của mình đang chơi bida trong một quán thuộc phường Tân Tạo nên đã báo cho lực lượng bảo vệ dân phố gần đó bắt giữ. Ba nghi can bị bắt gồm Nhân, Thắng và Sang. Sau khi lập hồ sơ, Công an phường Tân Tạo đã bàn giao cho Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra. Qua lời khai của các đối tượng này, Công an quận Bình Tân đã truy xét bắt tiếp Dũng và Thanh, đồng thời thu giữ khẩu súng gây án.

Bước đầu giám định, Công an Bình Tân xác định khẩu súng mà Nhân và đồng bọn dùng đi cướp là súng K54 đã hỏng và không có đạn. Nguyễn Văn Nhân khai nhận trước đó được Trương Văn Sáng (tự Nhí) nhờ giữ giùm khẩu súng này. Vào đêm 22-9, sau khi nhậu xong, Nhân nảy sinh ý định dùng khẩu súng và rủ đồng bọn cùng đi cướp để lấy tiền tiêu xài và đã cướp được hơn 400.000 đồng như đã nói trên.

Từ lời khai của Nhân, Công an quận Bình Tân đã tiến hành làm việc với Sáng. Sáng khai nhận khẩu súng nói trên là do người cậu ngụ tại Sóc Trăng tặng (người cậu của Sáng hiện đã chết). Sau đó, Sáng đem theo khẩu súng từ Sóc Trăng lên TP.HCM sinh sống. Tuy nhiên, mới đây do lo sợ bị công an kiểm tra, phát hiện ra khẩu súng nên Sáng đã đưa cho Nhân giữ giùm và không biết Nhân sử dụng để đi cướp.

Theo Công an quận Bình Tân, đó mới chỉ là lời khai ban đầu của các nghi can, hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc. Đồng thời, Công an quận Bình Tân đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Trương Văn Sáng (Nhí) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

H.TUYẾT