Dùng súng giả giải quyết va chạm giao thông

Trước đó, ngày 5-2, ông Hà Hồng C. điều khiển xe máy xảy ra va chạm với bà Hoàng Phương T. dẫn đến cự cãi hai bên. Lúc này Việt A. (cháu bà T.) đang ngồi trong ô tô gần đó đã bước xuống, rút súng chĩa thẳng vào người ông C. uy hiếp. Người dân gần đó đã kịp thời can ngăn.

Khi nhận được tin báo, Công an quận Phú Nhuận đã điều động trinh sát xuống hiện trường xác minh. Ngay sau đó, Việt A. đã đến công an phường giao nộp một khẩu súng nhựa và nói đó chính là khẩu súng đã dùng để uy hiếp ông C. A. khai khẩu súng do A. mua của một người tên Hải (hiện chưa rõ lai lịch) thông qua mạng Internet với giá 350.000 đồng.

TUYẾT KHUÊ