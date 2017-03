Dùng thẻ thư ký tòa hết “đát” dọa công an

Tối 17-3, ông Vương trong trạng thái có men bia rượu gọi taxi chở đến khu Điện lực Vĩnh Nguyên. Đến nơi, ông Vương cho rằng đồng hồ tính cước sai rồi đạp móp cửa xe. Tài xế taxi níu lại đòi bồi thường và điện thoại báo công an. Công an phường Vĩnh Nguyên cử Trung úy Lương Văn Tính đến giải quyết thì ông Vương đã đánh vào mặt Trung úy Tính.

Bảng tên của ông Vương được Công an phường Vĩnh Nguyên thu giữ.

Tại trụ sở công an phường, ông Vương to tiếng và chìa ra bảng tên “Trần Minh Vương - thư ký TAND huyện Tuy An, Phú Yên” để thách thức. Công an phường buộc phải khống chế, lập biên bản khi ông Vương xô ngã bàn ghế, điện thoại xuống đất.

Qua xác minh, được biết ông Vương có hơn 10 năm công tác tại TAND huyện Tuy An, vừa mới có quyết định của chánh án TAND tỉnh Phú Yên cho thôi việc từ ngày 1-3-2010. Khi giải quyết thủ tục thôi việc, cơ quan tòa án chưa thu hồi bảng tên công chức của ông Vương.

B.LONG