'Đứng tim' khi biết Thị Lệ thường xuyên sang TQ

Chiều 9/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lệ, 29 tuổi, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang về hành vi “chiếm giữ trái phép trẻ em”. Nguyễn Thị Lệ là đối tượng đã lẻn vào bệnh viện Phụ sản Trung ương, bắt cóc bé Phạm Xuân Trường, sáng ngày 3/11 khi bé vừa mới sinh được 2 ngày tuổi.



Như tin đã đưa, sau 5 ngày nỗ lực truy tìm, 14h30 ngày 8/11, lực lượng Công an Hà Nội đã giải cứu thành công cháu Phạm Đăng Trường, trao trả cho gia đình sản phụ Trần Thị Thơm, đồng thời bắt giữ hung thủ Nguyễn Thị Lệ khi đối tượng đang ở nhà bố mẹ chồng ở thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội 12 Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, đơn vị chủ công trong quá trình khám phá vụ án cho biết anh đã suýt đứng tim khi nhận được thông tin Lệ là đối tượng thường xuyên qua lại biên giới Việt - Trung và có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Theo trung tá Nguyễn Tiến Tần, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ bắt cóc, Ban Giám đốc Công an Hà Nội đã triệu tập một cuộc họp khẩn, thành lập Ban chuyên án do Thượng tá Đào Thanh Hải, trưởng phòng cảnh sát hình sự làm trưởng ban. Trước tính chất phức tạp của vụ án lần đầu tiên xảy ra tại bệnh viện tuyến đầu về sinh sản và sức ép của dư luận, hơn 70 cảnh sát được chia thành nhiều mũi lên đường tìm kiếm. Tất cả những địa điểm nghi vấn và manh mối thông tin liên quan đều được các trinh sát ngày đêm xác minh.

Trong hai ngày 4 và 5/11, Ban chuyên án xác minh được 7 cháu bé sơ sinh do các gia đình xin về nuôi, trong đó có một cháu trai có cùng ngày sinh và đặc điểm gần giống với cháu Trường bị mất tích. Cháu này được một gia đình ở quận Thanh Xuân nhận nuôi từ bệnh viện Từ Dũ.



Để kiểm chứng, một tổ công tác ngay lập tức bay vào TP HCM để xác min. Trong lúc chờ thông tin từ TP HCM đưa ra, ở Hà Nội, anh Phạm Xuân Chiều, bố của bé trai bị bắt cóc vẫn được cơ quan điều tra cho gặp mặt cháu bé nọ để nhận diện xem có phải con mình hay không. Thật may là anh Chiều đã linh cảm đấy không phải con mình và điều đó được thể hiện qua kết quả giám định ADN… Cháu bé này sau đó được trao trả cho gia đình hiếm muộn, nhận con nuôi.

Đến sáng 8/11, anh Nguyễn Xuân Việt, tài xế hãng taxi Tuấn Linh tới phòng cảnh sát hình sự trình báo về một trường hợp nghi vấn bắt xe từ Ô Cách, huyện Gia Lâm về Bắc Giang. Theo anh Việt thì người phụ nữ này còn rất trẻ, đứa con chị ta bế trên tay nói là đã được một tháng nhưng có vẻ còn rất non nớt và điều đặc biệt là chị ta đi người không, chẳng có hành lý hay đồ đạc gì. Ban chuyên án lập tức dựng lại lộ trình đường đi của người phụ nữ này. Qua đó xác định, người phụ nữ nghi vấn bắt xe ôm từ bệnh viện Phụ sản Trung ương sang Long Biên và từ đây bắt taxi đi Bắc Giang. Rất nhanh chóng, cơ quan điều tra xác định được đối tượng tình nghi số 1 là Nguyễn Thị Lệ.

“Việc tìm thấy cháu bé đã khó nhưng việc đảm bảo tuyệt đối an toàn đưa cháu trở về càng nặng nề. Tôi như đứng tim, rụng rời chân tay khi được anh em báo tin đối tượng và cháu bé không còn ở Bắc Giang và chị ta có mối quan hệ rất phức tạp với một số người ở Trung Quốc…”- Trung tá Nguyễn Tiến Tần nói.

Ngay khi đồng đội điện báo đã phát hiện Lệ và cháu Trường trong nhà bố mẹ chồng ở Đông Anh nhưng chưa dám ập vào ngay vì muốn có một phương án an toàn cho cháu bé, anh Tần lập tức lái xe lên đường. Anh là người đã đột nhập vào buồng ngủ, nhẹ nhàng bế cháu Trường an toàn ra ngoài khi Lệ vẫn đang say giấc trưa.

Chiều 8/11, trong khi bé Trường được đưa tới bệnh viện phụ sản trung ương để bàn giao cho gia đình trong sự vui mừng xúc động của đông đảo người dân có mặt thì tại số 7 Thiền Quang, việc lấy lời khai của Nguyễn Thị Lệ, được tiến hành.



Theo thông tin ban đầu từ cwo quan điều tra, ý đồ bắt trộm trẻ sơ sinh của Lệ là để mang về nuôi. Do đã vào bệnh viện này nhiều lần để khám và sinh một bé trai vào năm 2006, hiện đứa trẻ đang ở với ông bà ngoại ở Bắc Giang nên Lệ rất thông thuộc địa bàn, cũng như nắm rõ quy luật hoạt động của bệnh viện. Sau khi quay lại bệnh viện này mua khẩu trang y tế, rồi vào khoa sản 2, lấy cắp 1 bộ áo blouse trắng của y tá treo ở hành lang, mặc vào, đóng giả nhân viên bệnh viện để đi tìm, trộm trẻ sơ sinh. Khi đến phòng số 6, Lệ đã lừa sản phụ Thơm, bế cháu Trường đi ra ngoài rồi thuê xe về Bắc Giang, nói dối bố mẹ là xin được từ một cô gái người Miền Nam hiện đang học ở Hà Nội. Ba ngày sau, Lệ đưa cháu Trường về nhà chồng ở Đông Anh, nói dối là con của mình.

Quá trình điều tra xác minh, cơ quan điều tra cũng làm rõ sự bất nhất trong lời khai ban đầu của Nguyễn Thị Lệ về việc “vào viện bắt trộm một cháu bé bất kỳ, không kể trai hay gái”. Cụ thể, sau khi sinh con đầu lòng năm 2006, Lệ ra Hà Nội làm nghề tự do, rồi quen và về sống với chồng hiện tại từ năm 2009 mà không có cưới xin. Đến đầu năm 2011, Lệ mang thai, siêu âm con trai nên gia đình nhà chồng mới đồng ý cho đăng ký kết hôn để đứa cháu sinh ra khỏi thiệt thòi. Tuy nhiên đứa bé này đã không kịp cất tiếng khóc chào đời đã tử vong. Để che đậy việc con của mình đã mất trong quá trình sinh nở, Lệ có chủ đích tìm bắt cóc một cháu trai hòng lấp liếm.

Công an Hà Nội vẫn đang tiếp tục làm rõ những tình tiết có liên quan trong vụ án.



Theo Thu Trinh (Đất Việt)