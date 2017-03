Dùng trâu kéo xe bơi sang sông, một nam sinh chết đuối

Vụ tai nạn do chết đuối thương tâm trên xảy ra vào khoảng 8h sáng 17/1, tại bến đò trên địa bàn xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Một số người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời gian trên, em Nguyễn Đình Hiếu (SN 1995) trú tại xóm 1, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) ngồi trên thuyền để dắt trâu và bò cùng bơi sang bên kia sông. Tuy nhiên, khi ra tới giữa dòng sông, con trâu bị nước cuốn chìm.

Quá hoảng loạn, Hiếu đã nhảy xuống sông để cứu trâu nhưng cả hai đều bị chìm trong dòng nước xoáy. Nghe tiếng kêu cứu của Hiếu, mọi người chạy ra để ứng cứu nhưng không kịp. Ngay sau đó, người dân cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm thi thể Hiếu. Đến sáng cùng ngày, thi thể Hiếu được vớt lên và được gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Được biết, Hiếu có tiền sử về bệnh tim và vừa mới đi bệnh viện chữa bệnh tim về. Gia cảnh khó khăn nên Hiếu cũng đã bỏ học từ lâu. Theo Nguyễn Duy - Đức Thanh (Dân trí)