Dùng xe biển dỏm, gắn còi hụ đi tuyển… ‘ôsin’

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang khẩn trương xác minh, làm rõ một nhóm thanh niên gồm hai nam, một nữ sử dụng ô tô KIA biển số 80B-2438 gắn còi hụ, đèn ưu tiên có một số hoạt động bất minh tại địa phương.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Nông dân TP Phan Thiết, cho biết: Ngày 24-8, một phụ nữ xưng tên Lan điện thoại đề nghị được gặp ông để bàn việc tuyển chọn 50 phụ nữ tuổi từ 21 đến 45 đưa sang Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) lao động. Các phụ nữ được tuyển không phải đóng phí và sẽ làm công việc giúp việc nhà cho các đại gia Ả Rập với mức lương cao.

“Nghe vậy, tôi đồng ý gặp mặt. Bà Lan cũng cho biết ngày 28-8 sẽ thuê hội trường ở khách sạn Bình Minh, Phan Thiết để tổ chức hội nghị khảo sát lao động” - ông Minh kể.





Chiếc xe 80B-2438 có gắn đèn, còi ưu tiên dỏm đang bị CSGT kiểm tra. Ảnh: PN

Chiều 25-8, chiếc xe KIA biển số 80B-2438 hú còi đưa bà Lan cùng một nam thanh niên tên Trần Đình Thuận (xưng là trợ lý) đến trụ sở Hội Nông dân TP Phan Thiết. Tại đây, bà Lan giới thiệu mình là phó Ban Phát triển tài năng Việt trực thuộc Quỹ Hạt giống Việt có trụ sở tại 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thế nhưng khi ông Minh yêu cầu xuất trình giấy tờ, cả hai đều không chứng minh được mình làm việc ở đơn vị này.

Theo ông Minh, nhóm người này còn đưa ra thẻ cộng tác viên của một số tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội. Tuy nhiên, cách họ nói chuyện và sử dụng xe liên tục hú còi ưu tiên trên đường giống như “biểu dương lực lượng” khiến ông nghi ngờ. Lập tức ông Minh báo cho các cơ quan chức năng nhờ phối hợp làm rõ.

Xác minh nhanh, được biết Quỹ Hạt giống Việt do báo Nhân Dân phối hợp với Ngân hàng Techcombank thành lập. Quỹ này chỉ hỗ trợ về giáo dục, hoàn toàn không có việc đưa người đi xuất khẩu lao động. Bà Lan, ông Thuận cũng không phải là cán bộ hay nhân viên của quỹ này.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xe 80B-2438 đang đậu trước trụ sở Hội Nông dân TP Phan Thiết. Tài xế chỉ đưa ra bằng lái, không xuất trình được giấy tờ xe. Sau khi tra cứu thông tin, phía CSGT cho biết xe có biển số 80B-2438 là xe Mercedes C200, thuộc sở hữu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong khi xe của nhóm này lại là xe KIA.

Kiểm tra trên xe, cơ quan chức năng phát hiện nhiều xấp giấy trắng nhưng đã được ký tên, đóng dấu của Công ty Cung ứng Nhân lực Thương mại quốc tế Sao Việt và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Phát, Chi nhánh Hà Nội. Ngoài ra còn có một xấp giấy trắng được đóng sẵn dấu chứng thực sao y bản chính, có con dấu và chữ ký của một số chủ tịch phường ở Nam Định.

Nhóm người trên được mời về cơ quan công an để làm việc. Do chưa thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh nhóm này có hành vi lừa đảo nên 22 giờ 30 cùng ngày, cả ba người được tạm thời cho về. Công an chỉ giữ lại chiếc xe KIA và hẹn họ hôm sau tiếp tục tới làm việc. Tuy nhiên, sau đó cả nhóm đã rời khỏi Phan Thiết.

Hiện Công an TP Phan Thiết đã lấy số máy, số sườn của xe KIA đưa đi giám định và mở rộng điều tra về nhóm người này.