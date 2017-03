Được tách hộ để nhận nhà tái định cư

Hộ gia đình, cá nhân khi bị nhà nước thu hồi đất ở thì được bố trí tái định cư trong các trường hợp sau: Do bị thu hồi hết đất ở; do diện tích đất còn lại sau thu hồi không đủ để ở; do đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng mà không có chỗ ở nào khác và nhà có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống có đủ điều kiện tách hộ. Đó là một nội dung mới trong thông tư hướng dẫn về về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 1-10.

Thông tư quy định hộ gia đình, cá nhân được giao đất, mua nhà, thuê nhà tại nơi tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà, tiền thuê nhà được trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ. Nếu có chênh lệch thì được thanh toán bằng tiền phần chênh lệch đó.