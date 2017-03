Đuổi bắt cướp, người lái xe ôm bị tàu hỏa đâm trọng thương

Người điều khiển xe máy bị thương nặng. Tàu hỏa trên mang số hiệu SE8 từ TP.HCM đi Hà Nội, do lái tàu Nguyễn Duy Khánh điều khiển đã đâm vào ông Nguyễn Thanh An (trú thị trấn Trảng Bom).

Theo những người chứng kiến, ông An làm nghề xe ôm, bị khách không trả tiền còn giật điện thoại bỏ chạy. Ông An rượt theo, khi vượt qua đường sắt thì cùng lúc tàu SE8 trờ tới. Ông An bị tàu kéo lê khoảng 5 m. Xe máy bị hư hỏng nặng. Ông bị thương nặng ở phần đầu, bất tỉnh tại chỗ và đã được đưa đi cấp cứu.

Tại khu vực xảy ra tai nạn, người dân thường tổ chức họp chợ hai bên đường tàu. Nơi đây không có gác chắn nên tai nạn luôn rình rập khi có tàu đi qua. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

NGUYÊN LỘC