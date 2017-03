Đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam bị…phá hoại

Đại lộ Thăng Long Ảnh: TL



Theo SGTT



Hiện nay trên đại lộ Thăng Long xuất hiện tình trạng lấy trộm, phá hoại thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, theo thông báo chiều 14.10.2010 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, tôn lượn sóng ở hàng rào bảo vệ an toàn cho đường cao tốc, nắp hố ga bằng gang trên mặt đường bị tháo dỡ; cáp điện chiếu sáng bị cắt... Đây là hành vi xâm phạm đến tài sản công cộng và đặc biệt tiềm ẩn gia tăng tai nạn giao thông.Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các huyện có tuyến đường đi qua tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân các địa phương về ý thức bảo vệ tài sản quốc gia, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ tuyến đường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật những hành vi xâm phạm và phá hoại tài sản nhà nước.Đồng thời Công an thành phố Hà Nội, sở Giao thông vận tải Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện những đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.Trước đó, ngày 3.10, đại lộ Thăng Long chính thức được đưa vào khai thác. Toàn tuyến đại lộ này dài gần 30km, từ điểm đầu Km 1+800 (nút giao thông Trung Hòa-Nhân Chính) đi qua địa giới các huyện Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất đến điểm cuối là Km 31+064 (nút giao Hòa Lạc với QL 21A).