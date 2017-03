Đường dây bán dâm núp bóng quán cà phê

Chiều 18-1, lực lượng công an đã ập vào 2 quán cà phê cùng nằm trên đường Nguyễn Thị Tú, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn gần đó. Bà chủ quán cũng là "má mì" của đường dây này là Ngô Thị Mộng Thắm, 28 tuổi. Tại cơ quan công an, Thắm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin ban đầu từ, khi khách tới quán cà phê của Thắm sẽ được các nhân viên ở đây phục vụ "tận tình". Quý ông có nhu cầu mát xa, kích dục, bà chủ cho phép nhân viên thực hiện ngay tại chỗ với giá 80 nghìn đồng mỗi lần. Sau đó, nhân viên nộp lại cho Thắm 50% số tiền trên.

Ngoài ra, khi khách có nhu cầu mua dâm, Thắm điều động nhân viên đến khách sạn gần đó để phục vụ với giá 250 nghìn đồng. Gái mại dâm nộp lại cho Thắm 40 nghìn đồng sau mỗi lần "mây mưa".

Được biết, đường dây mại dâm trá hình này đã hoạt động từ vài tháng nay, và do có khoản "đi tới Z" nên lượng khách khá đông. Trung bình mỗi ngày, gái mại dâm tiếp từ 2 đến 4 khách.

Vụ việc do đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM phối hợp với công an quận Bình Tân khám phá.

Theo Đức Quang (VNE)