Đường đi của những chiếc xe mất cắp

>> Hở ra là mất xe

>> Các kiểu “đá xế”

Bên ngoài “lò” thường ngụy trang thành nơi bán hàng hoặc tiệm sửa xe máy nên người ngoài rất khó phát hiện.

“Lò mổ” xe gian trong phòng trọ

Theo kinh nghiệm của Thường - một tay “đá xế” chuyên nghiệp tại khu Sóng Thần thì xe trộm cắp không để lại tại “lò” quá 24 giờ. Nếu không thể bán nguyên chiếc cho lái thì phải tháo rời phụ tùng ngay. Thường tiết lộ “lò mổ” xe chính ngay tại phòng Thường thuê trọ.

Tối 24-9, các trinh sát theo dõi một nhóm vừa “đá” hai chiếc xe Wave rồi dẫn vào khu nhà trọ ở phường Chánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một). Trinh sát ập vào khống chế, bắt tại trận ba “thợ mổ” cùng hai xe chưa kịp rã.

Đó là Trần Bảo Toàn, Nguyễn Văn Đài và Hoàng Văn Đông. Cả ba khai nhận thuê phòng trọ làm kho chứa xe trộm cắp, xe nào không bán được thì rã. Tại “lò” còn hơn chục xe đủ hiệu Wave, Sirius, Jupiter, Future... do cả ba vừa “đá” trên địa bàn huyện Thuận An.

Trước đó, ngày 9-9, một “lò” tại xã An Phú cũng bị lộ cùng chiếc Wave tang vật vừa trộm nhưng kẻ gian nhanh chân tẩu thoát. Trinh sát mai phục đến tối thì ba “thợ mổ” khác lọt lưới cùng hai xe máy vừa bẻ khóa lấy trộm tại Trường cao đẳng Bình Dương.

Thời gian qua, Bộ Công an phối hợp công an các tỉnh, thành xác lập chuyên án khám phá các băng nhóm trộm cắp xe máy đã đánh sập nhiều đường dây trộm cắp và các điểm “mổ”, “luộc”. Cho nên các băng nhóm muốn “đá” được xe nào là bán sang tay ngay sau đó, giao xe trao tiền ngay trên đường.

Trưa 11-8, Nguyễn Ngọc Lợi bị công an xã An Phú (huyện Thuận An) vây bắt khi giao bán chiếc Yamaha. Trước đó Lợi chở đồng bọn đi trộm xe và nhìn thấy xe này để sơ hở bên đường nên tới bẻ khóa. Dọc đường tẩu thoát, Lợi điện thoại ngay cho mối tiêu thụ. Tuy nhiên, khi Lợi vừa nhận tiền, chưa kịp giao xe cho mối thì bị bắt.

Một cán bộ Phòng PC14 Công an tỉnh Bình Dương nhận định giữa trộm cắp và tiêu thụ xe gian có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên khó diệt tận gốc. Nhiều đường dây trộm xe, tiêu thụ được khép kín ở nội địa đến tận Campuchia.

Qua các chuyên án vừa khám phá, phần lớn đối tượng bị bắt đều khai nhận có liên quan tới băng, nhóm trên trục tam giác “nóng” TP.HCM-Bình Dương-Đồng Nai. Do địa bàn thuận lợi về giao thông, đông người nhập cư tạm trú nên dễ bề hoạt động.

Đã mất xe còn bị tống tiền

Ngày 24-9, anh H.Q.T bị mất xe. Đáng nói là trong cốp xe có túi xách đựng mười triệu đồng, hóa đơn, báo cáo thuế, hợp đồng xuất hàng sang EU và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Sau đó, anh T. nhận cuộc điện thoại của người lạ đề nghị anh đưa mười triệu đồng để nhận lại giấy tờ. Nghe vậy, anh T. thương lượng giá xuống năm triệu đồng, phía bên kia đầu dây đồng ý và hẹn gặp anh tại Bến Cát.

Đến nơi, anh nhận điện thoại yêu cầu quay ngược về trạm thu phí Lái Thiêu, rồi sau đó tới trước Công ty ASAMA (Thuận An) bỏ tiền vào trụ điện... Một thanh niên chạy chiếc Wave đỏ, đeo khẩu trang vừa trờ tới trụ điện nhận tiền thì lập tức trinh sát xuất hiện khống chế bắt giữ.

Người này khai tên Nguyễn Văn Thành, đã năm lần trộm cắp xe trên địa bàn Bình Dương. Khi lấy cắp xe anh T., phát hiện túi xách có tiền, giấy tờ, T. nảy sinh ý đòi nạn nhân tiền chuộc.

Chiều 26-7, anh T.T.H bị mất chiếc Nouvo tại chợ Việt Lập (Dĩ An). Đến đầu tháng 8-2009, anh H. được một người xưng tên Tiến điện thoại bắn tin: “Công an huyện Dĩ An đã bắt được trộm và thu hồi xe, muốn lấy xe ra nhanh thì phải chi tiền”. Khi gặp mặt, Tiến ra giá tám triệu đồng và dẫn đến gặp một thanh niên tên Hùng. Hùng giới thiệu là công an quận Thủ Đức, có bạn làm ở Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Dĩ An. Theo đề nghị, anh H. đưa trước cho Hùng 2,7 triệu đồng và trả công cho Tiến 1,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh H. chờ hoài không thấy được mời đến nhận xe, sốt ruột anh đến Công an huyện Dĩ An trình bày. Tại đây, anh H. được biết không có chuyện bắt được trộm và thu hồi xe Nouvo của anh. Có thể sau khi lấy trộm xe, kẻ trộm theo địa chỉ ghi trong giấy tờ xe anh H. (để trong cốp xe) để làm tiền.