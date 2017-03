Đường Nam Quảng Nam sạt lở nặng

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, trong 2 tháng qua, tuyến đường Nam Quảng Nam (từ huyện Nam Trà My đi tỉnh Kon Tum) bị ách tắc hoàn toàn do hơn 500.000 m3 đất, đá taluy dương và taluy âm bị sạt lở, làm cô lập toàn tuyến và ảnh hưởng tiến độ thi công các gói thầu còn lại.

Các nhà thầu đành ngưng thi công, chờ các đơn vị bảo hiểm kiểm kê, xác định thiệt hại để có phương án khắc phục. Như vậy, tiến độ thông xe kỹ thuật đường Nam Quảng Nam vào cuối quý I/2011 sẽ khó trở thành hiện thực. Theo T.Tin (NLĐ)