Đường từ miền Tây về TP.HCM: Kẹt xe hàng chục Km

Kẹt xe kéo dài hơn 3 Km hướng từ TP.HCM đi Cần Thơ, đoạn từ cầu Cổ Cò (huyện Cái Bè – Tiền Giang) đến cầu An Hữu (huyện Cai Lậy – Tiền Giang). Ảnh chụp trưa ngày 5-2. ẢNh: N.NAM







Kẹt xe kéo dài hơn 10km hướng từ Cần Thơ đi TP.HCM, đoạn từ cầu An Quới Đông (TP Vĩnh Long) đến cầu An Hữu. Ảnh chụp trưa ngày 5-2. ẢNh: N.NAM



Năm nay, tình trạng kẹt xe lại kéo dài hàng chục cây số đoạn qua hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Nút thắt của điểm kẹt là cầu An Hữu thuộc địa phận huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu nhỏ không đáp ứng lượng xe lưu thông quá tải.

Theo đó, có hai đoạn kẹt nghiêm trọng đã xảy ra, phía từ TP.HCM về Cần Thơ đoạn từ cầu Cổ Cò đến cầu An Hữu kéo dài hơn 3km, phía từ Vĩnh Long lên TP.HCM kéo dài từ cầu An Quới Đông (TP Vĩnh Long) đến cầu An Hữu khiến dòng xe cộ xếp hàng rồng rắn hơn 10km để chờ qua cầu An Hữu.

NHẪN NAM