Đường vào TP.HCM sau tết thông thoáng

Cần Thơ: Không thiếu xe, khách vắng Chiều 23-2, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, cho biết: “Trong năm ngày sau tết, từ mùng 1, lượng hành khách qua hai bến xe Hùng Vương và 91B bình quân 18.000-19.000 lượt người/ngày và lượng xe được bố trí 800-950 đầu xe nên đã đảm bảo đủ xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đặc biệt là dịp sau tết, tại Bến xe khách Cần Thơ (gồm bến Hùng Vương và bến 91B) hoàn toàn không xảy ra tình trạng hành khách không có xe để đi hoặc xảy ra ùn ứ hành khách”. Riêng giá vé, doanh nghiệp vận tải đăng ký với cơ quan chức năng phụ thu giá cước 40% để bù đắp cho tuyến rỗng khách và mức giá tăng thêm này không cao so với mọi năm. GIA TUỆ *** Vũng Tàu: Dân các tỉnh đổ về đông Từ ngày 15 đến 22-2 (tức 27 âm lịch đến mùng 5 tết) đã có 220.000 lượt khách du lịch tới tham quan, nghỉ mát tại TP Vũng Tàu. Ghi nhận thực tế trong mùng 4 tết, lượng du khách đổ về TP Vũng Tàu rất đông. Nhà nghỉ, khách sạn tại TP Vũng Tàu kín phòng, giá có tăng so với ngày thường. Trong tối mùng 4 tết nhiều du khách đã dựng lều hoặc trải bạt ngủ ngay dọc các đường Hạ Long đoạn dốc con rồng. Lý do một số người cho hay giá phòng thuê cao tăng 1,5 triệu đồng/phòng/hai người nhưng cũng hết phòng. T.KHÁNH Tiêu điểm 317 người chết do TNGT. Ngày 23-2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong chín ngày nghỉ tết Nguyên đán, toàn quốc đã xảy ra 536 vụ TNGT làm chết 317 người, bị thương 509 người. Trong đó, ngày nghỉ tết cuối cùng (23-2), cả nước đã xảy ra 70 vụ tai nạn, 44 người chết, 68 người bị thương. Trong ba ngày 18, 19, 20-2, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp nhận được khoảng 70 cuộc gọi và tin nhắn của người dân. Nội dung phản ánh về tình trạng vận tải hành khách như tự ý tăng giá vé, lấy phụ thu cao quá quy định, nhồi nhét khách một số tuyến ngắn đường. Ngoài ra, người dân còn phản ánh tình trạng ùn ứ cục bộ tại TP Hà Nội, TP.HCM. VIẾT LONG