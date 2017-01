Duy trì 54 lô cốt qua tết Đinh Dậu

Sáng 12-1, Sở GTVT chính thức thông báo có 54 vị trí rào chắn chiếm dụng mặt đường được phép tồn tại để phục vụ cho việc thi công liên tục trước, trong và sau tết Đinh Dậu.



Rào chắn công trình thi công tuyến metro số 1 được phép tồn tại đến sau tết Đinh Dậu.

Trong 54 vị trí rào chắn có các dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên; dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2; dự án Xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt; dự án Xây dựng cầu vượt thép tại nút giao ngã 6 Gò Vấp; dự án nút giao thông hoàn chỉnh tại vị trí cổng chính ĐH Quốc Gia TP.HCM…



Rào chắn phải được tém dẹp gọn, máy móc thiết không được lấn, vươn ra khỏi vị trí công trường.

Sở GTVT yêu cầu nhà thầu phải xây dựng được duy trì rào chắn phải tổ chức thi công gọn gàng, dứt điểm từng hạng mục; bố trí đầy đủ cọc tiêu, biển báo, đèn tín hiệu giao thông và thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định; bố trí lực lượng thường trực (cả nhân lực và thiết bị) để kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tuyệt đối an toàn, thuận lợi trong thời gian trước, trong và sau tết.



Tại các vị trí rào chắn phải luôn có người trực gác, điều tiết, bảo đảm an toàn lưu thông cho người dân.

Theo Sở GTVT, tại các vị trí rào chắn, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải bố trí nhân lực ứng trực gác và kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi ùn tắc xảy ra.

Thanh tra giao thông và các phòng chức năng của Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông và an toàn đường bộ khi thi công trên đường bộ; kiên quyết xử lý, đình chỉ thi công đối với các đơn vị không thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...