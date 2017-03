El Nino ảnh hưởng đến thời tiết nước ta đến hết tháng 5-2010

Đây là kết quả dự báo khí hậu của các mô hình dự báo nhiệt độ và lượng mưa từ tháng 3 cho đến tháng 5-2010 của Trung tâm Nghiên cứu khí tượng - khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam.

Theo đó, khả năng hụt chuẩn của nhiệt độ trong 3 tháng này đáng chú ý nhất có thể xảy ra ở Quảng Ngãi và Khánh Hòa với xác suất từ 66% đến 77%. Nhiệt độ có khả năng cận chuẩn đáng kể nhất là ở Kon Tum và Phú Yên. Khả năng vượt chuẩn của nhiệt độ xảy ra trên đại bộ phận diện tích cả nước với xác suất trên 77%. Chuẩn sai chủ yếu dao động từ 0 độ C đến trên 1,5 độ C trên hầu hết diện tích cả nước; một vài nơi trên lãnh thổ, nhiệt độ có thể hụt chuẩn với chuẩn sai từ -0,5 độ C đến 0 độ C.

Lượng mưa cũng có khả năng hụt đến cận chuẩn trên đại bộ phận diện tích cả nước. Chuẩn sai dao động từ -200 đến 200mm. Đặc biệt, khả năng hụt chuẩn của lượng mưa tập trung chủ yếu ở Đông Bắc bộ, một vài nơi thuộc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ.

Lượng mưa có khả năng cận chuẩn đáng chú ý nhất là ở Lào Cai và Đồng Nai. Khả năng vượt chuẩn của lượng mưa có thể xảy ra tập trung ở Tây Bắc, Trung bộ, Tây Nguyên và một phần diện tích Nam bộ. Dự báo, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam từ tháng 3 đến tháng 5 vào khoảng 8 đợt.

Theo TTXVN