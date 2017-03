Em gái tự tay đào hố chôn cất anh trai giữa nhà

Câu chuyện hi hữu trên xảy ra tại một vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Những ngày qua, người dân địa phương nơi đây vẫn còn bàn tán, xôn xao về việc bà Mai Thị Phượng, ở thôn Trung Thành, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn tự tay đào hố ngay trong nhà để chôn cất người anh trai của mình là ông Mai Văn Mỹ (62 tuổi).

Sau khi phát hiện anh trai qua đời, thay vì báo cáo chính quyền địa phương, anh em họ hàng để làm thủ tục mai táng, bà Phượng đã theo lời dặn của anh trai trước đó, lấy dao cạy gạch giữa nhà lên rồi đào thành hố chôn cất người anh trong chiếc chăn bông rách. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra sự việc.

Nơi bà Phượng đào hố chôn cất người anh trai quá cố.

Được biết, ông Mai Văn Mỹ lập gia đình với bà Ngô Thị Tri, ở xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn. Vợ chồng ông Mỹ có ba người con, người con trai lâm bệnh rồi qua đời sớm, còn lại hai cô con gái cũng đã lập gia đình ra ở riêng.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Tri đã ra Hà Nội làm giúp việc, ông Mỹ ở nhà chán nản đâm ra rượu chè. Những lúc tỉnh táo, ông Mỹ thường hay ra đồng bắt ốc, bắt cua đem bán lấy tiền mua thức ăn.

Theo một số người dân địa phương cho biết, sáng ngày 15/11, ông Mỹ ra quán đầu làng mua thức ăn. Tiện thể, ông Mỹ làm mấy cốc rượu, khi về đến nhà cũng đã quá trưa, ông Mỹ nằm ở ngoài hiên nhà ngủ.

Một người hàng xóm ở cạnh nhà phát hiện ông Mỹ nằm ở trước cửa nhà liền chạy sang đỡ ông Mỹ vào giường nằm rồi về nhà. Tới trưa cùng ngày, bà Phượng sang nhà anh trai thì thấy ông Mỹ nằm ở giường, bà hỏi chuyện nhưng ông Mỹ không trả lời. Bà Phượng bóc bánh cho anh trai ăn nhưng ông Mỹ không ăn. Sau đó bà bỏ về nhà được một lát rồi quay sang thì phát hiện ông Mỹ đã chết.

Bà Phượng liền tìm và thấy con dao đang để ở đầu giường. Bà Phượng cạy lớp gạch ở sát chiếc giường, nơi ông Mỹ vẫn thường nằm ngủ rồi hì hục đào bới đất sâu đủ để chứa ông Mỹ. Sau đó, bà đỡ ông Mỹ xuống đất, lấy một chiếc chăn bông mà ông Mỹ vẫn hay dùng, lót xuống dưới rồi đặt thi thể anh trai xuống, phủ tiếp một chiếc chiếu lên trên, rồi phủ đất lên như một ngôi mộ thật

Sau khi đã xong xuôi đâu đó, bà Phượng thắp hương và ngồi khóc nức nở trước “mộ” anh trai. Do ngày thường ông Mỹ cũng hay say rượu rồi nói nhiều, hơn nữa bà Phượng cũng có những biểu hiện không bình thường nên không ai để ý. Một lúc sau, thấy tiếng khóc trong nhà vẫn không dứt, mọi người chạy đến thì thấy bà Phượng ngồi khóc lóc, ôm lấy ngôi mộ ngay trong căn nhà, thấy vậy không ai dám đào lên và cũng không biết ông Mỹ đi đâu. Họ chỉ nghe bà Phượng nói là ông Mỹ đã chết, vừa mới được chôn cất xong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Nga Sơn đã báo cáo lên ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đển khám xét hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Căn nhà ông Mỹ đang ở được xây dựng năm 2009, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, lâu nay, bà Phượng vẫn thường mang cơm nước lo cho ông Mỹ. Bà Phượng cho biết: “Anh Mỹ dặn trước đó, nếu anh có chết thì chôn anh ở trong nhà, đừng chôn xa mà không có ai hương khói cả, nên tôi mới đào hố chôn anh tôi ở đó luôn”.

Bà Phượng kể lại sự việc một cách hồn nhiên.

Ông Nguyễn Khắc Xuân, Trưởng Công an xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn cho biết, bà Phượng là người không được bình thường cho lắm, sau khi lấy chồng, có bốn người con, nhiều lúc bà Phượng có những biểu hiện khác thường. Nhưng hàng ngày, bà Phượng vẫn thường qua lại cơm nước cho ông Mỹ. Chuyện ông Mỹ chết được bà Phượng chôn ở trong nhà khiến nhiều người cho rằng đây là vụ án mạng. Nhưng ông Mỹ đã chết đột ngột trước đó. Khi bà Phượng phát hiện thấy ông Mỹ chết đã tự ý nghĩ cách đào hố chôn anh trai mình ở ngay trong nhà. Chuyện có thật, nhưng khổ nỗi bà Phượng là người thiếu tỉnh táo.

Theo người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan pháp y, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và xác định không có dấu hiệu của vụ án hình sự nên đã bàn giao thi thể lại cho gia đình lo mai táng.

Theo Duy Tuyên - Trường Trung (Dân trí)