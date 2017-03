Em rể bị chém vì "tòm tèm" chị dâu của vợ

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 7-12, thấy em gái của mình là Trần Thị B. chạy về khóc lóc kể chuyện bị chồng là N.Đ.T (SN 1983) ngụ xã Phú Nghĩa đánh đập đuổi đi, Hiền đã tỏ ra tức tối dắt theo con dao, đi cùng em gái về nhà tìm T.

Đến cổng nhà em gái, vừa thấy em rể, Hiền rút dao chém liên tiếp vào cổ, vai của T. Sau khi được em gái can ngăn, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú sau đó. Tại cơ quan công an, Hiền đã thừa nhận hành vi chém anh T.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ đằng sau động cơ manh động này của Hiền là do trước đó T. đã có quan hệ bất chính với vợ mình. Dù nhiều lần đòi chia tay nhưng thương 2 con nhỏ Hiền đã tha thứ cho vợ. Nhưng thấy vợ và em rể vẫn lén lút gặp, nhân tiện thấy em gái bị hành hung đối tượng đã xách dao đòi thanh toán phải trái với T.



Theo CHU DŨNG (báo Hà Nội Mới)