Ép giáo viên đưa tiền, một phó hiệu trưởng mất chức

Việc thuyên chuyển này đúng quy định của ngành. Tuy nhiên, cô A. được cô NTK, Phó Hiệu trưởng Trường gợi ý “từ Đồng Tháp Mười về thành phố không dễ, phải biết cảm ơn cấp trên”.

Tháng 9-2010, cô K. gọi cô A. đến nhà hàng P. để “đãi ông giám đốc sở và lãnh đạo Phòng GD&ĐT nhậu”. Cô A. bận đứng lớp nên nhờ cô K. tiếp đãi và trả tiền giùm, cô A. sẽ trả lại. Ngày hôm sau nhận hóa đơn thanh toán, cô A. xanh mặt trước số tiền 4 triệu đồng, mất đứt gần hai tháng lương. Chưa hết, cô K. lại gợi ý cô A. “biếu ông giám đốc sở giàn máy lạnh. Nghe vậy, cô A. phải chạy vạy mượn gần 5 triệu đồng giao cô K. mua máy lạnh.

Từ đơn tố cáo của cô A., Ban Thanh tra Nhân dân và Hội đồng Giáo viên Trường THCS Cần Đốt tiến hành xem xét vụ việc. Cô K. thừa nhận việc dọa dẫm cô A. phải “biết điều”.

Ngày 31-5, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Đảng ủy phường 6, TP Tân An, cho biết cô K. đã bị cách chức phó bí thư chi bộ vì đã có hành vi môi giới hối lộ. Trong khi đó người bị ép đưa hối lộ là cô ĐTPA cũng phải kiểm điểm vì hành vi đưa hối lộ. Cùng ngày 31-5, UBND TP Tân An đã triển khai quyết định cách chức hiệu phó của cô K. vì “lợi dụng chức quyền để trục lợi”.

Khi Hội đồng Giáo viên Trường THCS Cần Đốt chất vấn, đại diện Phòng GD&ĐT TP Tân An khẳng định: “Không có tiệc nhậu của giám đốc Sở GD&ĐT Long An và lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Tân An tại nhà hàng P., không có chuyện biếu máy điều hòa cho giám đốc Sở, tặng rượu ngoại cho lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tân An”.

HÙNG ANH