Gạ pêđê “tự tình” rồi cướp

Đến chiều 7-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra vào rạng sáng 29/12/2009 tại khu vực đường 17 thuộc khu dân cư mới xã Phong Phú (huyện Bình Chánh), gồm: Cổ Minh (19 tuổi, ngụ Trần Quý, phường 4, quận 11), Lâm Gia Tuấn (21 tuổi, ngụ quận 11) Vương Xuân An (19 tuổi) và anh em ruột Châu Du Phong và Châu Dung Thành. Trong số này, Cổ Minh là kẻ trực tiếp giết chết nạn nhân Trần Thanh Sang (tức Mộng Tuyền, 26 tuổi, quê Gò Công Tây, Tiền Giang; còn các đối tượng khác phạm tội không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Các đối tượng trong vụ án.

Theo lời khai của Minh tại cơ quan điều tra, để kiếm tiền tiêu xài, tối 29-12, Minh lận dao trong người rồi ra khu vực Thuận Kiều tìm những gã pê đê để gạ gẫm. Gần 11h khuya, anh Sang (vốn là một người đồng tính) chạy chiếc xe Yamaha Nouvo đến khu vực này thì được Minh rủ đi chơi.

Hai bên thỏa thuận sau khi "quan hệ" xong Sang sẽ cho Minh 50.000đ. Sang chở Minh đến khu vực nói trên để "ân ái".

Lợi dụng lúc anh Sang sơ hở, Minh rút dao đâm anh Sang chết tại chỗ rồi cướp xe, điện thoại di động, tiền bạc của nạn nhân tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm.





Theo M.T.P (CAND)