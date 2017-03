Gã phụ xe gian manh

Hôm qua (21-12), cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Toản, SN 1987, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân cung cấp, Trần Văn Toản làm phụ xe khách chạy tuyến Sơn La - Hà Nội được gần một năm nay. Ngày 1-12-2009, trong lúc đợi khách ở bến xe ôtô Hà Nội - Sơn La, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Toản phát hiện anh Đinh Duy Khánh, là lái xe ôtô khách BKS: 20K - 3759, nhận được một thùng đồ do khách thuê chở lên Sơn La. Do có tính tắt mắt, Toản đã theo dõi và biết trong thùng hàng khách thuê anh Khánh mang lên Sơn La là thẻ điện thoại trả trước, trị giá hàng chục triệu đồng. Toản đã nảy sinh ý định trộm cắp thùng hàng này. Nắm được xe của anh Khánh sáng hôm sau xuất bến, đêm 1-12-2009, Toản đã đột nhập vào xe qua cửa thoát hiểm để bê trộm thùng hàng. Sau đó, Toản mang số thẻ điện thoại trả trước trộm cắp được lên Sơn La bán một phần cho các đại lý sim - thẻ điện thoại di động nơi đây lấy 25 triệu đồng. Sau khi nhận đơn trình báo của anh Khánh, Công an phường Thanh Xuân Trung đã tổ chức điều tra và làm rõ Trần Văn Toản đã trộm cắp thùng thẻ điện thoại di động trả trước của anh Khánh nhận chở thuê cho khách. Cơ quan công an đã thu được 157 chiếc thẻ điện thoại di động trả trước, trị giá 11 triệu đồng, Toản chưa kịp tiêu thụ. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tiếp tục làm rõ. Theo Huy Hoàng (ANTĐ)