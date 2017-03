Gái đôi mươi lừa 8 xe máy 'nướng' vào cờ bạc

Ngày 13/1, Hằng nhặt được chìa khóa xe máy của chị Bích tại Bưu điện tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khi thấy chị này đi tìm, Hằng tiếp cận làm quen và biết được chị đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế.



Đang giữ chìa khóa xe nhưng Hằng vẫn không đưa mà hướng dẫn cho chị Bích chỗ làm lại chìa khóa... Trong thời gian này, Hằng và chị Bích trao đổi số điện thoại cho nhau.



Đến ngày 15/1, Hằng gọi điện cho chị Bích biết có người nhặt được chìa khóa, hẹn chiều đến lấy. 14h30' cùng ngày, Hằng đến điểm giữ xe cán bộ của Bệnh viện đưa chìa khóa xe cho người trông giữ, nhận là người thân của chị Bích để lấy xe ra ngoài. Ngày 18/1, Công an thành phố Huế đã lật tẩy hành vi của Hằng.



Mở rộng điều tra, Hằng khai do mê bài bạc nên từ cuối tháng 10/2012 với thủ đoạn tương tự đã lừa đảo lấy 3 xe máy đắt tiền. Ngoài ra, Hằng còn lừa thuê 5 xe máy để mang cầm cố.



Bị khởi tố bị can nhưng Hằng có con nhỏ 18 tháng tuổi nên được tại ngoại.



* Tên nạn nhân đã thay đổi



Theo Công an nhân dân