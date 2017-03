Gái mại dâm tố khách ngược đãi

Bị khách quỵt tiền, cướp điện thoại Tại buổi tập huấn mới đây của nhóm Bình Minh Đêm (nhóm chuyên hỗ trợ và tư vấn pháp lý cho người bán dâm), ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của chị Tr. vừa gặp phải trong lúc đi khách. Chị kể: “Khoảng 11 giờ đêm, đang ngồi ăn dở hộp cơm tại Công viên 23-9 thì có một người khách đến rủ tôi đi qua đêm với giá 700.000 đồng nhưng với điều kiện về nhà khách cho đỡ tốn tiền phòng. Nó còn hào phóng đưa tiền trước làm tin. Thấy đã lấy được tiền tôi nghĩ người khách này chịu chơi nên đã đi với nó. Nó chở tôi đến một căn nhà hoang đen thui nói đây là nhà nó đang cất, bên trong có phòng. Vào bên trong, nó xé áo quần tôi khi tôi chưa kịp phản ứng và rút con dao giấu trong người ra kề vào cổ tôi. Nó khốn nạn đến mức chơi xong lấy hết tiền, cướp điện thoại và vứt bỏ quần áo của tôi xuống ao. Khi nó đã đi thật xa, tôi mới dám khóc và tìm đường về nhà. Lúc đó tôi chỉ muốn tự vẫn cho xong nhưng lại nghĩ hai đứa con của tôi còn quá nhỏ mà cha chúng đã bỏ nhà đi theo người khác. May nhờ cô bán xôi khuya gần đó cho tôi một bộ quần áo và mấy chục ngàn đồng đi xe ôm về nhà”. _________________________________ Hầu hết các chị em đều chia sẻ những rủi ro mình gặp phải khi mọi chuyện đã xảy ra rồi. Gái mại dâm rất mặc cảm, tự ti vì làm việc không hợp pháp. Họ thường không dám khai báo với công an khi bị quỵt tiền, lừa đảo tài sản, đánh đập, bị ép quan hệ tập thể... Dù không công nhận mại dâm là nghề nhưng họ đều mong muốn lực lượng công an có sự chia sẻ, hỗ trợ. Khi bị xử phạt, nhiều chị không biết mức phạt và lấy biên lai. Cứ tưởng các chị em kiếm được nhiều tiền nhưng thực ra làm được phải chia lại cho chủ, bảo kê hơn một nửa rồi, đó là chưa kể thường xuyên phải phục vụ miễn phí cho chủ, bảo kê các loại. Chị LINH NGÔ, Trưởng nhóm Bình Minh Đêm