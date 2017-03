Game bắn cá phá nát gia đình

Trước sự hoành hành của tội phạm đánh bạc dưới hình thức game bắn cá, VKSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vừa có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh trò chơi game bắn cá trên địa bàn huyện này.

“VKSND huyện Vĩnh Cửu đề nghị chủ tịch UBND huyện chỉ đạo công an huyện, Phòng Văn hóa thông tin, Đội Quản lý thị trường và chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh Internet nói chung và trò chơi game bắn cá nhằm ngăn ngừa tội phạm đánh bạc trá hình bằng trò chơi game bắn cá” - ông Trần Hùng Vỹ, Viện trưởng VKSND huyện Vĩnh Cửu, nói.

Tan cửa nát nhà

“Tôi đến khổ với ông chồng của tôi. Ông ấy đi làm về là đâm đầu vào game bắn cá. Bao nhiêu tiền kiếm được ông ấy đổ vào game hết, dù tôi có nói nhiều lần vẫn không thay đổi” - bà M., một người dân ngụ ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu ngao ngán.

Bà M. cho biết nhiều người cứ nghĩ chơi game này để “kiếm thêm thu nhập” song với trò cờ bạc trá hình, người chơi chỉ thắng được ít, còn đa số là thua. Vì vậy, người dân ở đây mong chính quyền sớm dẹp các máy game bắn cá này.

Theo bà M., ông C. chồng bà trước đây rất siêng năng, biết chăm lo cho gia đình. Nhưng hơn một năm nay, khi xuất hiện mấy chiếc máy game bắn cá thì ông C. lao vào chơi. Thế nhưng bà M. vẫn cho rằng mình còn… may hơn nhiều gia đình khác, vì ông C. chơi nhỏ, thua ít nên chưa đến nỗi nợ nần ai.

“Nhiều người sau một thời gian chơi game bắn cá đã mang nợ hàng trăm triệu đồng, phải bán nhà, đất trả nợ. Nói đâu xa, gia đình em chồng tôi có người mê game bắn cá nên mang nợ gần 300 triệu đồng” - bà M. kể.

Cụ thể, hai vợ chồng bà N. và ông S. cùng làm công nhân cho công ty giày da ở KCN Thạnh Phú. Mỗi khi tan ca, ông S. lao vào các điểm game bắn cá. Bà N. và gia đình khuyên ngăn ông S. bỏ game nhưng không được. Cuối cùng, bà N. đành phải làm đơn cầu cứu đến UBND xã, đề nghị dẹp các điểm game bắn cá.





Một điểm game bắn cá trong một siêu thị ở Biên Hòa (Đồng Nai) luôn thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: TIẾN DŨNG

Sau đó, xã và công an huyện mật phục bắt được tụ điểm đánh bạc dưới hình thức game bắn cá, tịch thu máy game. Thế nhưng được ít lâu, ở gần điểm vừa dẹp lại xuất hiện một tụ điểm mới và ông N. tiếp tục lao vào chơi...

Từ khi chồng vỡ nợ vì game này, bà N. phải làm tăng ca, vay mượn của bà con, anh em vừa để trả nợ, vừa để lo cho hai đứa con ăn học. Nhưng chồng bà vẫn không thay đổi nên bà N. dự định làm đơn ly hôn.

Tự tử vì game bắn cá

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Hoàng Long, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, cho biết tình trạng cờ bạc núp bóng trò chơi game bắn cá thu hút nhiều, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Đã có nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, phải bán nhà, đất để trả nợ. Thậm chí ở xã Bình Lợi có ít nhất hai trường hợp nghiện chơi game bắn cá rồi rơi vào cảnh nợ nần dẫn đến bế tắc và uống thuốc tự tử. Cũng may, một người được người nhà phát hiện kịp thời nên cứu sống được, còn một người uống không phải thuốc độc nên không ảnh hưởng đến tính mạng” - ông Long nói.

Theo ông Long, mặc dù biết đây là những tụ điểm cờ bạc trá hình nhưng xã rất khó xử lý vì các điểm này có giấy phép kinh doanh. Ngoài ra, người chơi không hợp tác với các cơ quan chức năng.

Đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu cũng nhìn nhận hoạt động kinh doanh trò chơi game bắn cá trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng tính tiêu cực. Điều đáng nói từ một trò chơi điện tử giải trí, nhiều người đã lợi dụng để ăn thua bằng tiền. “Tình trạng cờ bạc trá hình này xảy ra phổ biến, gây bức xúc cho chính quyền và người dân. VKSND huyện đã phối hợp với các ngành liên quan tìm giải pháp xử lý nhưng đây là tệ nạn núp bóng trò chơi giải trí, rất khó xử lý” - ông Trần Hùng Vỹ nói thêm.