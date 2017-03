Gần 500 người dân vây trại heo gây ô nhiễm

Nhiều người dân bức xúc đã đập hỏng hệ thống giàn bơm nước của trại heo và phá một số đường ống xả thải. Chiều cùng ngày, người dân bao vây trước cổng ngăn cản xe chở thức ăn và chở heo vào, ra trại. UBND xã cùng Công an xã Đại Sơn phải huy động tối đa lực lượng công an và dân phòng để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo người dân phản ánh, thời gian qua, trại nuôi heo thường xả trộm chất thải thẳng xuống đập nước Trụ Tràn (rộng hàng chục hecta) làm cá chết hàng loạt, trâu bò không có nước để uống. Mùi hôi thối từ phân heo và nước bốc lên nồng nặc.

Ông Nguyễn Thúc Thanh, Chủ tịch UBND xã Đại Sơn, cho biết xã đã làm việc và nhiều lần đề nghị công ty khắc phục nhưng công ty vẫn tiếp tục xả thải ra môi trường.

Đến chiều tối qua, người dân vẫn tập trung đông trước cổng trại heo. Chính quyền xã Đại Sơn đang yêu cầu người dân giải tán và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Đ.LAM