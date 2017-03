Gần 70% người dân không gọi cấp cứu 115 vì... chờ lâu

Kết quả trên được Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương (TP. HCM) đưa ra trong cuộc khảo sát trên 2.100 người dân ở TP. HCM từ tháng 9/2008- 9/2010.



Giải thích nguyên nhân của vấn đề trên, BS Lê Thanh Chiến, GĐ Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương cho rằng, do nguyên nhân khách quan như kẹt xe ngày càng nghiệm trọng, sự hạn chế thông tin về hệ thống cấp cứu ngoại viện của người dân sinh sống tại TP…Nhưng cũng không thể loại trừ nguyên nhân chủ quan là chất lượng phục vụ.



67,04% người dân chọn giải pháp tự đưa bệnh nhân đến bệnh viện (xe hơi riêng, taxi…) khi gặp tình huống cấp cứu vì lý do nhanh hơn.



Đa số những cuộc gọi đến dịch vụ 115 vì các lý do tai nạn, đột quỵ, đau ruột thừa…



Khảo sát cũng cho hay, 42,86% nhân viên y tế không biết số điện thoại gọi cấp cứu là 115; ở nhóm nghề khác là là 68,27%.





Theo Phan Tú ( Bee)