Gần 70 người thương vong do lũ lụt ở miền Trung

Hiện lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang xuống, riêng lũ trên sông Ngàn Sâu và hạ lưu sông Kiến Giang còn ở mức cao. Dự báo lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục xuống. Tuy vậy, Hà Tĩnh còn bị ngập với tổng số 35 xã thuộc 6 huyện. Quảng Bình còn ngập 106 xã ở 6 huyện. Thừa Thiên-Huế còn 1.450 nhà bị ngập. Riêng Quảng Trị đến 19 giờ tối qua, nước đã rút khỏi các nhà dân.



Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do lũ xuống chậm nên tình trạng ngập lụt vùng trũng, đồng bằng còn xảy ra trên lưu vực sông Kiến Giang (Quảng Bình), lưu vực sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và có thể kéo dài tới 1-2 ngày tới.



Bộ đội Biên phòng đã thông báo, hướng dẫn cho hơn 45.000 tàu, lồng bè từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về diễn biến áp thấp nhiệt đới để trú tránh. Có 30.000 tàu neo đậu, hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó 30.000 tàu đã liên lạc được và hiện tại còn 29 tàu chưa liên lạc được. Tổng số tàu thuyền bị chìm, hư hỏng là 41 tàu. Số tàu bị trôi dạt vẫn cần trợ giúp là 4 tàu/10 người tại vùng biển Quảng Bình.

Ngày 6-7/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình để chỉ đạo công tác phòng chống lũ, lụt và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng ngập lũ.



Cho đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã di dời dân được 9.000 hộ huyện Hương Khê, Vũ Quang và Cẩm Xuyên. Tỉnh đã trích ngân sách 1,5 tỷ đồng, 30 tấn mì tôm, 20 cơ số thuốc hỗ trợ cho các huyện. Quảng Trị di dời được 5.000 hộ dân; Thừa Thiên Huế di dời được 550 hộ dân đến nơi an toàn.



Chính phủ hỗ trợ Hà Tĩnh 100 tỷ đồng, 1.000 tấn gạo để khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân vùng lũ. Bộ Tư lệnh Quân khu IV tặng Hà Tĩnh 200 triệu đồng, báo Hà Nội Mới tặng 50 triệu đồng và một số cơ quan khác hỗ trợ vật chất, mì ăn liền để giúp tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt.



Ngày 7/10 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Trung bị lũ, lụt.



Bộ Quốc phòng hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng.



Cũng trong ngày, Đảng ủy, Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.



Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức quyên góp được gần 116 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung./.